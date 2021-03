Da non perdere la ricetta del pollo ai peperoni, la ricetta di Benedetta Rossi del menù della domenica, del pranzo della domenica. Un secondo piatto gustoso e anche facile e veloce da preparare. Se non ci piacciono i peperoni o se non li abbiamo a disposizione Benedetta Rossi suggerisce di sostiuirli con i carciofi o con le più classiche patate. Ovvio che così la ricetta Fatto in casa per voi cambia del tutto e avremo pollo con le patate o pollo con i carciofi di Benedetta Rossi. Dopo la ricetta delle tagliatelle fatte a mano ecco la ricetta del pollo ai peperoni di Fatto in casa per voi. Non perdete però il dolce di oggi, la ricetta per i pasticcini della domenica, tutto fatto in casa.

RICETTE BENEDETTA ROSSI – LA RICETTA DEL POLLO CON I PEPERONI

Ingredienti: 1 pollo, mezzo bicchiere di vino, 3 cucchiai di olio, 1 bicchiere d’acqua, 3 spicchi d’aglio, 2 rametti di rosmarino, 1 peperone rosso, 1 peperone giallo, sale

Preparazione: tagliamo il pollo a pezzi ma lasciamo la pelle. In una padella antiaderente versiamo un po’ di olio, i tre spicchi di aglio in camicia e disponiamo il pollo, facciamo andare a fiamma vivace, facciamo subito rosolare girando più volte la carne. Sfumiamo con il vino e solo dopo aggiungiamo l’acqua. Mettiamo il coperchio e facciamo cuocere per circa 40 minuti mescolando ogni tanto.

Intanto, laviamo i peperoni, tagliamo a listarelle, togliamo semi e filamenti bianchi. Aggiungiamo i peperoni in padella. Se vogliamo possiamo sostituire i peperoni con le patate o con i carciofi. Mescoliamo e insaporiamo con il rosmarino, saliamo e facciamo cuocere 10 minuti con il coperchio, il tempo di fare appassire i peperoni. Un’ultima mescolata e il pollo ai peperoni è pronto. Serviamo ben caldo magari dopo le tagliatelle con ragù veloce.