Cordon bleu di melanzane e zucchine, ricette di Benedetta Rossi

La ricetta per fare i cordon bleu di melanzane e di zucchine è una ricetta di Benedetta Rossi da non perdere, un’idea golosa per fare mangiare le verdure anche ai bambini. E’ la ricetta del menù perfetto per il pic-nic ma i cordon bleu melanzane e zucchine ci sembrano ottimi in tante occasioni, anche per una cena veloce perché possiamo prepararli anche in anticipo. Dalle ricette Fatto in casa per voi la ricetta dei cordon bleu di melanzane, i cordon bleu di zucchine farciti quindi con mozzarella e prosciutto crudo. Non perdete questa ricetta di Benedetta Rossi non perdete la ricetta della frittata di spaghetti e anche i muffin con il pistacchio.

RICETTE FATTO IN CASA PER VOI – CORDON BLEU DI MELANZANE E ZUCCHINE

Ingredienti: 1 melanzana, 3 zucchine tonde, farina, 3 uova, pane grattugiato, 100 g di prosciutto crudo, 2 mozzarelle, olio, sale

Preparazione: tagliamo delle fette di melanzane spesse 1 cm, devono sostituire il petto di pollo. Usiamo le fette più larghe. Tagliamo anche le zucchine a fette di 1 cm. Saliamo leggermente le verdure. Se melanzane hanno i semini le saliamo un po’ di più e le lasciamo spurgare.

Tagliamo la mozzarella a fette. Nella ciotola rompiamo le uova e sbattiamo con un po’ di sale. In un’altra ciotola mettiamo la farina e in un’altra ancora il pane grattugiato.

Su una fetta di melanzane adagiamo la fetta di prosciutto crudo, la fetta di mozzarella, chiudiamo con un’altra fetta di melanzana, passiamo nella farina, poi nell’uovo e infine nel pane grattugiato. Possiamo fare la doppia panatura passando di nuovo nelle uova e nel pane grattugiato. Adagiamo adesso nella teglia foderata con la carta forno. Se vogliamo possiamo rendere la panatura croccante con del peperoncino o della paprika.

Completiamo con un filo di olio di oliva e mettiamo in forno a 190° C per 30 minuti circa. Se vogliamo esagerare li facciamo fritti, saranno ancora più buoni.