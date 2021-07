Fagottini in foglia di bietola, la ricetta di Benedetta Rossi

La ricetta dei fagottini in foglia di bietola con ripieno di salmone e patate, la ricetta di Benedetta Rossi di oggi 17 luglio 2021. E’ una delle ricette Fatto in casa per voi per il menù hawaiano, un menù perfetto per l’estate ma anche per l’inverno perché Benedetta Rossi ci suggerisce anche la versione invernale così come quella vegetariana. Tanti consigli furbi per un pranzo o una cena veloce da preparare e anche facile ma con un gusto che ci fa sognare le vacanze in luoghi da sogno. Benedetta Rossi con la ricetta degli involtini di bieta al salmone e patate ricorda anche il suo matrimonio sulla spiaggia con Marco.

RICETTE BENEDETTA ROSSI FATTO IN CASA PER VOI – FAGOTTINI IN FOGLIA DI BIETOLA

Ingredienti: qualche foglia di bietola, 400 g di patate, 200 g di salmone, succo di mezzo limone, erba cipollina

Preparazione: nella pentola con l’acqua bollente aggiungiamo un po’ di sale e lessiamo le patate già pelate. Scoliamo quando sono morbide e schiacciamo con la forchetta nella ciotola. Insaporiamo con un pizzico di sale e pepe, erba cipollina tritata e mescoliamo.

In un’altra pentola con l’acqua bollente aggiungiamo un pizzico di bicarbonato e aggiungiamo le foglie di bieta, sbollentiamo per un paio di minuti. Scoliamo le foglie di bietola e tuffiamo nella ciotola con acqua e ghiaccio, fermiamo così la cottura e le foglie restano belle verdi.

Tagliamo il salmone a cubetti, va benissimo il salmone fresco ma anche quello surgelato. Versiamo nella padella calda con un po’ di olio di oliva, facciamo rosolare e aggiungiamo il succo di metà limone, togliamo dal fuoco e già pronto.

Prendiamo una foglia ben scolata e adagiamo sul piano di lavoro, farciamo con un po’ di composto di patate e qualche pezzetto di salmone. Arrotoliamo formando il fagottino. Possiamo anche fare la versione vegetariana sostituendo il formaggio fresco al posto del salmone. In inverno possiamo sostituite la bieta con la verza.