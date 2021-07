Ricette Benedetta Rossi: verdure al forno farcite

Un’altra ricetta di Benedetta Rossi di oggi 24 luglio 2021 da Fatto in casa per voi, la ricetta delle verdure al forno farcite. Melanzane, zucchine, peperoni, tutte ottime ma se farcite sono davvero golose. Con la carne macinata o con la ricotta, sarà poi facile preparare il ripieno delle verdure come suggerito con le nuove ricette di Benedetta Rossi. Un sapore estivo con questi ingredienti ma Benedetta Rossi suggerisce di congelare le verdure ripiene e cotte al forno, le avremo così perfette per l’inverno. Ecco la ricetta del menù inverno non ti tempo da Fatto in casa per voi.

RICETTE FATTO IN CASA PER VOI – VERDURE AL FORNO FARCITE

Ingredienti: 1 melanzana, qualche pomodoro ciliegino, 1 peperone, 2 zucchine, mezza cipolla, 400 g di carne macinata mista, prezzemolo, aglio, 125 g di mozzarella a dadini e pane grattugiato, olio e sale

Preparazione: tagliamo a metà le zucchine per la lunghezzel le scaviamo tenendo da parte la polpa. Disponiamo sulla teglia foderata con la carta forno. Facciamo lo stesso con la melanzana, tagliamo a metà per la lunghezza e scaviamo. Tagliamo a metà anche il peperone.

Incidiamo con la punta del coltello l’interno delle zucchine e della melanzana, saliamo e mettiamo in forno 20 minuti a 180° C. Così avremo tutto cotto già in forno, peperone, melanzana e zucchine.

Tagliamo la polpa di melanzane a dadini. In padella facciamo soffriggere la cipolla tritata con un po’ di olio, uniamo la carne macinata e facciamo rosolare poi uniamo la polpa di zucchine e melanzane e facciamo cuocere qualche minuto, solo dopo uniamo anche i pomodorini tagliati a metà, saliamo e facciamo cuocere un minuto ancora. Se vogliamo possiamo sostituire alla carne la ricotta.

Versiamo tutto nella ciotola e uniamo due cucchiai di pane grattugiato insaporito con prezzemolo e aglio tritati, uniamo anche la mozzarella a dadini, mescoliamo. Abbiamo il ripieno con cui farciamo melanzane, zucchine e peperoni cotti in forno. Completiamo con il pane grattugiato al prezzemolo e aglio, un goccio di olio di oliva e i pomodorini a metà tenuti da parte. Mettiamo in forno a 180° C per 20 minuti.