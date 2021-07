Polpettine di ricotta e verdure e zucchine fritte, ricette Benedetta Rossi

La ricetta delle polpettine di verdure di Benedetta Rossi ma anche la ricetta delle zucchine fritte della nonna, due ricette in una per il menù di oggi 31 luglio 2021 di Fatto in casa per voi. Il menù per la spiaggia è l’idea di oggi di Benedetta Rossi e dopo avere preparato la pasta fredda con pesto di sedano, pomodori e mozzarella è il momento di preparare le polpette di verdure e anche le zucchine fritte in pastella. Saranno buonissime calde e anche fredde, golose sempre. Non perdete questa e le altre ricette di Benedetta Rossi, ecco come si fanno le polpettine cin zucchina, carota e cipolla ma soprattutto ricotta. Poi la ricetta delle zucchine fritte in pastella.

RICETTE FATTO IN CASA PER VOI – POLPETTINE DI VERDURE E ZUCCHINE FRITTE

Ingredienti – per le polpette: 250 g di ricotta, mezza zucchina, 50 g di piselli, mezza carota, mezza cipolla, pane grattugiato, prezzemolo

Per le zucchine fritte: 2 zucchine, 2 uova, 100 g di farina e olio per friggere

Preparazione: scaldiamo un po’ di olio in padella e facciamo soffriggere la cipolla, tagliamo a pezzettini la carota, aggiungiamo anche la zucchina tagliata a pezzettini. Uniamo anche i piselli, saliamo, basta un pizzico, facciamo cuocere qualche minuto mescolando ogni tanto. Le verdure sono cotte.

Nella ciotola versiamo la ricotta, uniamo le verdure, sale, pepe, mescoliamo e aggiungiamo del prezzemolo tritato al coltello, anche del pane grattugiato, ne bastano 2 0 3 cucchiai. Mescoliamo il tutto e formiamo le polpette. Friggiamo in abbondare olio ben caldo, scoliamo su carta da cucina. Possiamo anche cuocere le polpette del sugo di pomodoro.

Passiamo le palline, che Benedetta fa piccole per mangiarle in un solo boccone. Passiamo nel pane grattugiato ma giriamo la ciotolina così non tocchiamo di nuovo le polpette e non si rovinano.

Per le zucchine fritte: tagliamo le zucchine in tre parti per la lunghezza e tagliamo delle fettine sottili sempre per la lunghezza. Saliamo ma solo un po’ e lasciamo un attimo da parte. Scaldiamo l’olio per friggere.

Nella ciotola sbattiamo le uova con il pizzico di sale, uniamo la farina un po’ alla volta e sbattiamo, dobbiamo ottenere una pastella densa. Passiamo le zucchine nella pastella e friggiamo in olio ben caldo e abbondante. Facciamo dorare e scoliamo su carta da cucina.