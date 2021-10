Ricette Fatto in casa per voi: empanadas di Benedetta Rossi

Dalla cucina di Benedetta Rossi la ricetta delle empanadas Fatto in casa per voi. Sono buonissime, si parte dall’impasto che dobbiamo tirare sottile e poi facciamo il ripieno, molto semplice con macinato di carne, spezie, pomodoro e cipolla. Possiamo fare le empanadas di Benedetta rossi piccanti o senza peperoncino. Come sempre le ricette Benedetta Rossi, le ricette fatto in casa per voi sono davvero molto semplici. Non ci resta che impastare e poi possiamo friggere le empanadas o anche cuocerle in forno. Ecco la ricetta da non perdere, la ricetta fatto in casa per voi.

La ricetta delle empanadas di Benedetta Rossi da Fatto in casa per voi

Ingredienti: 125 ml di acqua, 250 g di farina, 20 ml di olio evo oppure 30 g di strutto, 5 g di sale

Per il ripieno: 200 g di macinato di carne, mezza cipolla, 1 cucchiaino di concentrato di pomodoro, 50 g di olive verdi denocciolate, paprica, cumino, peperoncino – olio per friggere

Preparazione: per l’impasto versiamo nella ciotola acqua, olio, sale, mescoliamo e versiamo un po’ alla volta la farina, formiamo l’impasto che sarà liscio. Facciamo riposare 30 minuti a temperatura ambiente e coperto.

Intanto, tritiamo la cipolla al coltello, mettiamo in padella con un pochino di olio, uniamo la carne macinata, rosoliamo mescolando più volte, uniamo le olive denocciolate e a pezzi. Saliamo e aggiungiamo cumino, paprica, peperoncino, concentrato di pomodoro e facciamo cuocere, si deve restringere.

Dall’impasto otteniamo la sfoglia sottile, circa 2 mm di spessore. Ritagliamo i dischi che saranno di 12 cm di diametro. Farciamo con un bel po’ di ripieno, chiudiamo a mezzaluna, sigilliamo bene e facciamo la rifinitura del bordo, non lasciamo il bordo semplice. Friggiamo le empanadas nell’olio caldo e profondo, facciamo dorare, scoliamo su carta da cucina, facciamo intiepidire e serviamo.

