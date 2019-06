Umbria Jazz Perugia 2019: date, programma, ospiti della nuova edizione

Torna in scena l’evento musicale Umbria Jazz Perugia 2019 con nuove location e un progetto per bambina. Questa nuova edizione si presenterà con il manifesto di MaMo, dal 12 al 21 luglio in ben dodici posti diversi. In tutto si conteranno 280 eventi, suddivisi tra i vari luoghi tradizionali e quelli nuovi, come il club di via della Viola. Dopo una lunga chiusura, causata dagli interventi post terremoto, San Francesco del Prato torna a ospitare l’evento. I concerti avranno luogo anche al Santa Giuliana, al Morlacchi e alla Salia Podiani della Gallerina Nazionale dell’Umbria. Vediamo ora i dettagli sul programma e gli ospiti di questa nuova edizione dell’Umbria Jazz Perugia.

UMBRIA JAZZ PERUGIA 2019, TUTTE LE INFORMAZIONI SULLA NUOVA EDIZIONE DEL NOTO FESTIVAL

Si rinnova l’evento Umbria Jazz Perugia con la collaborazione del Berklee College of Music di Boston per le clinic, a cui ogni anno prendono parte ben 200 musicisti del futuro. Il concorso in collaborazione con Conad è sempre destinato ai più giovani invece, sul palco di piazza IV Novembre i più promettenti potranno vivere forti emozioni. Presente anche il percorso didattico sperimentale, che vede laboratori e iniziative di intrattenimento dedicate ai più piccoli, ovvero l’UJ4Kids. Tale evento si sviluppa in due appuntamenti al giorno, che vedono la presenza di musicisti ed educatori.

PROGRAMMA UMBRIA JAZZ PERUGIA 2019

Secondo il programma, il festival Umbria Jazz Perugia 2019 si aprirà con il concerto in piazza IV Novembre, il 20 luglio alle ore 21. Sul palco saliranno Brio e Wee Willie Walker & Anthony Paule Soul Orchestra.

A San Francesco al Prato è previsto un solo concerto evento, venerdì 19 luglio a mezzanotte come da tradizione, con Uri Caine feat Mark Helias and Clarence Penn con Umbria Jazz Orchestra e Orchestra da Camera di Perugia.

Invece, al Santa Giuliana saranno presenti gli artisti: Diana Krall, The Allan Harris Band, Robben Ford Band, Max Gazzè, Alex Britti, Manu Katché, Flavio Boltro, Michel Camilo, Chick Corea & The Spanish Heart Band, Richard Bona’s Bona de La Frontera feat Antonio Rey, Ms. Lauryn Hill, Christian McBride, Nick Mason’s Saucerful of Sevrets, Kamasi Washington, Thom Yorke, Snark Puppy, Nik West e Kink Crimson.

Al Morlacchi si esibiranno: Rita Marcotulli, Ares Tavolazzi. Alfredo Golino e Orchestra da camera di Perugia, Gino Paoli con Danilo Rea, The Messenger Legacy, New Talents Jazz Orchestra, B.A.M, Rosario Giuliani Quartet con Alessandro Lanzoni, Terence Blanchard feat the E-Collective, Fabrizio Fresu & Lars Danielsson, Enrico Rava special edition, Marquis Hill Blacktet, Joel Ross, Fabrizio Sferra, Mauro Ottolini & Fabrizio Bosso, Luca Fattorini, Roberto Gatto Quartet, Eddie Gomez, Charles Lloyd, Rosario Bonaccorso Quintet con Stefano Di Battista, Dianne Reeves, Dado Moroni e Peter Erkine.

Alla Galleria nazionale dell’Umbria, sempre nell’ambito dell’Umbria Jazz 2019, il pubblico assisterà alle esibizioni di Gianluigi Trovesi e Gianni Coscia, Joachim Kuhn, Roberto Taufic e Cristina Renzetti, Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello, Benny Green, Enrico Zanisi, Eu te amo con Daniele di Bonaventura e Giovanni Ceccarelli, Gabriele Mirabassi, Dino Rubino on Jazz Trio, Giovanni Guidi, John Patitucci, Raffaele Casarano e Eric Legnini, Fred Hersch Trio, Mauro Ottolini e Kenny Baron.

Infine, i concerti gratuiti di piazza IV Novembre saranno Funk Off, Con Brio, Claudio Jr. De Rosa Quartet, Adrien Brandeis, Bobby Broom Organi-sation, The Allan Harris Band, Accordi Disaccordi, Wee WIllie Walker & Anthony Paule Soul Orchestra, Ray Gelato and the Giants, Micheal Supnick, Pete Muller e Ryo miyachi Quintet.

