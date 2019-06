Cesare Cremonini tour 2020: le date della nuova tournée

Dal 21 giugno al 18 luglio del prossimo anno Cesare Cremonini girerà l’Italia con il suo nuovo tour. Già gli scorsi giorni, il cantautore aveva annunciato la tournée attraverso un lungo post sul suo profilo Instagram. Proprio in questi giorni, precisamente giovedì 30 maggio, il cantante bolognese ha festeggiato 20 anni di carriera. Non solo, questa data corrisponde anche alla data di uscita dei biglietti delle otto date del tour 2020 di Cremonini, che partirà da Lignano Sabbiadoro. Vediamo ora insieme quali sono gli altri dettagli della nuova tournée.

CESARE CREMONINI TOUR 2020: BIGLIETTI E DATE DELLA NUOVA TOURNÉE

Il 30 maggio sono usciti i biglietti del nuovo tour di Cesare Cremonini. Il prossimo anno tornerà a girare le città italiane e come sempre i prezzi dei tagliandi variano in base al settore scelto. Per esempio, coloro che preferiscono stare in tribuna il prezzo dovrebbe essere 51 euro, in curva dai 40 euro e sul prato gold in prossimità del palco 63 euro. Questi costi dovrebbero valere per lo Stadio Olimpico di Roma. Per procedere con l’acquisto basta collegarsi al sito Ticketone e raggiungere la pagina “Cesare Cremonini 2020”. Il tour inizierà il 21 giugno 2020 a Lignano Sabbiadoro, a questa data seguiranno altre sette tappe in diverse città italiane. La tournée si concluderà il 18 luglio all’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. In un comunicato, il cantautore ha fatto sapere che questo sarà “un evento straordinario, nato dalla fortissima esigenza di creare uno show indimenticabile in Emilia-Romagna. […] Nel cuore stesso della mia terra.” Cremonini definisce l’Emilia la sua vita, la sua seconda pelle e il suo DNA. Non solo, il cantautore si dice certo del fatto che l’autodromo Enzo e Dino Ferrari sia “un luogo magico” reso noto attraverso la storia della Formula Uno e il ricordo di Aryrton Senna, ricorda Cremonini. Il cantante, inoltre, ci tiene a precisare che si tratta di un posto famoso grazie anche a Vasco Rossi, che è riuscito a farlo diventare un luogo leggendario della musica italiana e internazionale.

Ecco le date del tour di Cesare Cremonini 2020:

21 giugno LIGNANO, STADIO TEGHIL

27 giugno MILANO, STADIO SAN SIRO

30 giugno PADOVA, STADIO EUGANEO

4 luglio TORINO, STADIO OLIMPICO

7 luglio FIRENZE, STADIO ARTEMIO FRANCHI

10 luglio ROMA, STADIO OLIMPICO

14 luglio BARI, ARENA DELLA VITTORIA

18 luglio IMOLA, AUTODROMO INTERNAZIONALE ENZO E DINO FERRARI

