Ariano Folk Festival 2019: date e anticipazioni su ospiti presenti

Si avvicina la 24esima edizione dell’Ariano Folk Festival, l’evento frutto di un progetto etno-culturale datato 1996 e ideato da un giovane gruppo di amici.

L’Ariano Folk Festival inizialmente era una festa popolare, che poi, con il passare del tempo, si è trasformata in un vero e proprio festival dedicato alla musica. In più di vent’anni ha avuto l’opportunità di ospitare diversi esponenti della world, folk e gypsy music di tutto il mondo. In questo modo, è riuscito a inserirsi tra gli eventi dedicati a questi generi musicali come un punto di riferimento nei paesi dell’Europa e del Mediterraneo. Sono diverse le iniziative collaterali di cui si è arricchito negli anni il Folk Festival, trasformando Ariano Irpino in un posto di incontro tra i vari popoli e le diverse culture. Vediamo ora le anticipazioni della nuova edizione.

ANTICIPAZIONI ARIANO FOLK FESTIVAL 2019: TUTTO CIÒ CHE C’È DA SAPERE SULLA 24ESIMA EDIZIONE

Dal 15 al 18 agosto 2019 torna l’Ariano Folk Festival, ad Ariano Irpino in provincia di Avellino. Manca poco all’inizio della sua 24esima edizione e sulla pagina Facebook dell’evento è possibile già conoscere i primi nomi degli artisti che saliranno sul palco, regalando ai presenti momenti indimenticabili dedicati alla musica.

Al momento, sono state annunciati solo tre dei cantanti che prenderanno parte al Festival. Stiamo parlando di Mercedes Peón, una delle più apprezzate musiciste del folk europeo; Skarra Mucci, un artista giamaicano che ha scelto l’Europa come sua seconda casa; San Salvador, un gruppo che comprende ben sei voci e percussioni. L’evento musicale di Ariano Irpino vede una squadra eccezionale di dj per la sua 24esima edizione: DJ.Panko, Jordi Auguri Lordsassafras, Coqò djette, Manudigital, Scratchy Sounds (DJ), SUPERSAN (Panama Cardoon & Mister Kentro) Pushin Wood, Martin Meissonnier (DoX Martin), Dj Natty Bo e Gianpietro Verosimile.

Tra le prime anticipazioni della nuova edizione dell’Ariano Folk Festival vi sono quelle riguardanti l’ultima giornata, ovvero quella di domenica 18 agosto 2019. Protagonisti indiscussi sarà proprio il pubblico, che potrà vivere una giornata di Carnevale. Infatti, sarà possibile travestirsi con abiti stravaganti, truccarsi in modo particolare e utilizzare parrucche. Una festa indimenticabile che inizierà alle 13.00 e si concluderà alle 21.00. L’ultimo appuntamento avrà la capacità di far vivere al pubblico un carnevale d’estate, incentrato sul divertimento, sano e responsabile. Ovviamente non mancherà la musica, sulla quale gli spettatori potranno scatenarsi ballando. Sulla pagina Facebook ufficiale del Festival, viene consigliato di iniziare già a pensare al look da sfoggiare per questa giornata, poiché quello più stravagante vincerà un biglietto d’ingresso a un concerto, a suo piacimento, in qualsiasi città d’Italia.

Non è difficile raggiungere l’Ariano Folk Festival, che viene organizzato in via Calvario ad Ariano Irpino, vicino Benevento.