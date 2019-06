Ferrara Buskers Festival 2019: date, programma e anticipazioni festival musica di strada

Torna ad agosto il Ferrara Buskers Festival 2019, la manifestazione internazionale dedicata alla musica e all’arte di strada in Italia. L’evento raccoglie gli artisti provenienti da tutto il mondo e gli esponenti dell’arte di strada. Gli spettatori potranno avere l’opportunità di assistere, ogni giorno, a ben cento show gratuiti. Tale Festival è ideale per un pubblico di tutte le età. Sono davvero tanti gli italiani, provenienti da tutte le città, che scelgono di prendere parte all’evento. Ma non solo, gli spettatori arrivano anche dall’estero. Vediamo ora insieme il programma e le anticipazioni del Ferrara Buskers Festival 2019.

FERRARA BUSKERS FESTIVAL 2019, LE ANTICIPAZIONI SULLA 32ESIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL

Ferrara si prepara ad accogliere nel prossimo mese di agosto la 32esima edizione del Ferrara Buskers Festival 2019. La manifestazione internazionale della musica e dell’arte di strada è pronta ad ospitare diversi artisti provenienti da tutto il mondo, che regaleranno agli spettatori show unici e imperdibili.

Le date dell’evento sono dal 23 agosto al 1° settembre 2019. In quei giorni il

Ferrara Buskers Festival 2019 proporrà un giro intorno al mondo. Una straordinaria caccia al tesoro, che aiuta a scoprire gli strumenti più originali, i costumi più appariscenti e le performance più particolari. Questo Festival ha la capacità di muoversi in diverse direzioni e di riservare grandiosi sorprese.

Nei giorni del festival strade e le piazze di Ferrara, uno dei centri storici più belli del nostro Paese, saranno sommerse da allegria, musica e suggestioni. La città, Patrimonio dell’Umanità Unesco, offre uno splendido paesaggio architettonico e offre ben 200mila metri quadrati di palcoscenico a ben 1000 artisti provenienti da tutto il mondo, precisamente da 35 nazioni diverse. Il Ferrara Buskers Festival 2019, grazie a tutto questo, è destinato a diventare la vetrina mondiale più importante della musica di strada. A intrattenere gli spettatori non saranno solo musicisti, ma anche clown, giocolieri, equilibristi, acrobati e molti altri artisti originali. La città Ospite d’Onore di questa 32esima edizione dell’evento è Copenaghen. Per ora il programma prevede il Buskers Night al Cortile del Castello Estense, durante il quale verranno proposti diversi spettacoli teatrali e musicali dalle ore 23.30 alle ore 3.00.

Un evento imperdibile non solo per gli amanti della musica, ma anche per coloro che hanno voglia di trascorrere delle serate caratterizzate dal divertimento e dall’allegria.

Ferrara Buskers Festival 2019: date, programma e anticipazioni festival musica di strada ultima modifica: da