Umbria Film Festival 2019: quello che c’è da sapere sulla 23esima edizione

A Montone in provincia di Perugia si terrà la 23esima edizione dell’Umbria Film Festival. L’evento avverrà con la direzione artistica di Vanessa Strizzi, la direzione organizzativa di Chiara Montagnini e Marisa Berna e la presidenza onoraria di Terry Gilliam. Il borgo rappresenterà la location esclusiva di questo meraviglioso Festival dedicato ai cortometraggi per bambini, ai lungometraggi e alle varie premiazioni. Vediamo ora insieme quali sono le prime informazioni riguardanti l’evento in Umbria.

UMBRIA FILM FESTIVAL 2019: ANTICIPAZIONI SULLA 23ESIMA EDIZIONE A MONTONE

Arriva la 23esima edizione dell’Umbria Film Festival a Montone, provincia di Perugia, dal 9 al 14 luglio 2019. L’ospite d’onore dell’evento sarà il regista d’animazione Michel Ocelot, il quale riceverà le Chiavi della Città di Montone. Dopo i cortometraggi, I 3 Inventori e La leggenda del povero gobbo, realizza il suo primo lungometraggio Kirikù e la Strega Karabà, che si presenta già come un grande successo planetario. Dopo di che, prepara Principi e Principesse e Kirikù e gli animali selvaggi, co-diretto con Bénédicte Galup. Nel 2007 arriva il suo quarto lungometraggio, selezionato al Festival di Cannes, ovvero Azur e Asmar. Durante questa 23esima edizione verranno proiettati diversi lungometraggi. Stiamo parlando de I Racconti della Notte e Dilili a Parigi. E ancora, L’amore a domicilio, una commedia scritta e diretta da Emiliano Corapi e prodotta da World Video Production con RAI CINEMA, in collaborazione con Frame By Frame e Marvin Film. Il film vede nel cast Miriam Leone, Anna Ferruzzo, Simone Liberati, Fabrizio Rongione, Luciano Scarpa e Renato Marchetti. Verrà presentato il lungometraggio irlandese Rosie, diretto da Paddy Breathnach e scritto da Roddy Doyle, interpretato da Sarah Greene. Un’altra anteprima italiana sarà il lungometraggio finlandese One last deal, diretto da Klaus Härö.

Tra le iniziative dell’Umbria Film Festival ci sarà il Corso di Sceneggiatura, previsto per sabato 13 luglio in lingua inglese, con la regista e sceneggiatrice danese Lone Scherfig. Non solo, la 23esima edizione organizza pure un convegno legato al tema dei migranti. Come sempre l’evento punta ad affrontare tempi molto importanti per la società. Per maggiori informazioni è possibile scrivere a [email protected] e [email protected] e visitare il sito www.umbriafilmfestival.com.