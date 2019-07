Summer Jamboree 2019 a Senigallia: date, programma e info per partecipare

Un ritorno nel passato quello che offrirà il Summer Jamboree 2019 a Senigallia. Più precisamente l’evento permetterà ai suoi partecipanti di fare un salto nelle atmosfere dell’America anni ’40 e ’50. Il periodo dei grandi film del cinema, dei juke box, di Elvis Presley e Marilyn Monroe. Ma la chiave di tutto era sempre la musica. Proprio questo è ciò che caratterizza il festival internazionale, che si svolge ogni anno in diversi angoli della città di Senigallia, in provincia di Ancona. In Europa il Summer Jamboree 2019 rappresenta il più importante evento del suo genere, tanto che a livello internazionale ha scalato la classifica raggiungendo il secondo posto del podio. Viene svolto ogni anno dal 2000 e ora è in grado di proporre al suo pubblico tantissimi eventi legati alla cultura e alla musica, in ben dieci giorni. Infatti, le date previste per il Senigallia Summer Jamboree 2019 sono dal 31 luglio all’11 agosto.

SUMMER JAMBOREE 2019 A SENIGALLIA: TUTTO CIÒ CHE C’È DA SAPERE SUL FESTIVAL

Sono diversi i musicisti che aderiscono al Summer Jamboree 2019 a Senigallia. Non solo musica, ma anche tanto divertimento tra mercatini, sfilate di auto d’epoca e dance camp. Per entrare a pieno è consigliato prendere parte all’evento vestendosi a tema con gonne a ruote e colori accesi. Questa nuova edizione popone anche molti concerti a ingresso gratuito. Nel cuore della città vengono allestiti i palcoscenici dal mani stage del Foro Annonario. Sarà anche possibile prendere parte al Big Hawaiian Party in spiaggia, previsto il 5 agosto dal tramonto all’alba, che vede protagonisti i Los Lobos direttamente da Los Angeles. Non solo, viene anche preparato un mercatino vintage al Rockin’ Village e il park auto americane.

Non è ancora stato definito il cartellone definito degli artisti presenti all’evento. Intanto tra i nomi di partecipanti e ospiti spuntano gli americani Jimmy Gallagher, Jimmy Clanton, The Tail Gators e Charlie Thompson. Questa nuova edizione del Summer Jamboree vede la presenza di alcuni dei migliori insegnanti al mondo di rock’n’roll, jive, boogie woogie e molto altro. Loro lavoreranno al Dance Camp, dove si può iscrivere ai corsi di ballo. Nel programma vi sono anche servizi che vedono la presenza di parrucchieri old style. L’ingresso al festival è gratuito e solo alcuni eventi specifici sono a pagamento. Per qualsiasi altra informazione è possibile scrivere nell’apposita pagina del sito ufficiale dell’evento.