Todays Festival Torino 2019: programma e info biglietti

Torna anche quest’anno il Todays Festival Torino 2019, evento che è giunto alla sua quinta edizione. Lo scorso anno, l’evento musicale ha contato più di 30mila persone. Pertanto il Todays Festival Torino 2019 si conferma come uno dei festival italiani più attesi e irrinunciabili dell’estate. Questo festival-evento ha la capacità di mischiare le nuove stelle internazionali con le leggende. Non si tratta di un evento dedicato solo ed esclusivamente alla musica. Infatti, sono diversi gli appuntamenti che lo caratterizzano, rendendolo così molto più di un semplice festival musicale. Vediamone insieme i dettagli di questa quinta edizione.

TODAY FESTIVAL TORINO 2019: IL PROGRAMMA E LE INFO SUI BIGLIETTI DELLA QUINTA EDIZIONE

Torino si prepara a ospitare il Todays Festival Torino 2019. Quest’anno, l’evento arriva alla sua quinta edizione. Le date del Festival Todays di Torino sono 23, 24 e 25 agosto 2019. Non solo musica, ma anche tanta passione, amore e gioia di vivere insieme emozioni uniche caratterizzano il tanto atteso evento. Tra gli ospiti internazionali confermati vi sono Hozier, Jarvis Cocker, Bob Mould, Adam Naas, Beirut, The Cinematic Orchestra, Nils Frahm, Low, Johnny Mar, Deerhunter, One True Pairing e Spiritualized. Per quanto riguarda le info sui biglietti, i tagliandi sono online già dallo scorso 21 marzo. I prezzi prevedono:

biglietto singola giornata con accesso a sPAZIO211: 30 eu + d.p.,

biglietto singola giornata con accesso a INCET: 15 eu + dp.,

abbonamento singola giornata (24 o 25 agosto con accesso a tutti i concerti): 40 eu + d.p.,

abbonamento tre giorni (23, 24 e 25 agosto con accesso a tutti i concerti): 100 eu + d.p.

Il programma di Todays Festival Torino 2019

sPAZIO211 MAIN STAGE prevede apertura porte ore 17.30 – inizio concerti ore 18:

23 agosto – Beirut, Spiritualized, Deerhunter e Bob Mould,

24 agosto – Hozier, Low, One True Pairing e Adam Naas,

25 agosto – Jarvis Cocker, Jognny Marr, Balthazar e Parcels.

ex INCET MAIN STAGE prevede apertura porte ore 23.00 – inizio concerti ore 00.00:

23 agosto, opening party – Chancha Via Circuito, Dengue Dengue Dengue, Wolf Muller aka Bufiman e Interstellar Funk.

24 agosto – The Cinematic Orchestra e The Art of what?! Art of noise co-founders JJ Jeczalik & Gary Langan

25 agosto – Nils Frahm

PARCO PECCEI stage prevede apertura porte ore 16.00:

25 agosto – Sleaford Mods

