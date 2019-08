Filarmonica della Scala, concerto nel parco della Biblioteca degli Alberi: speciali appuntamenti a Milano

Primo concerto in un parco pubblico per la Filarmonica della Scala. L’orchestra si esibirà nel parco della Biblioteca degli Alberi a Milano e avrà lo scopo di inaugurare il programma culturale del luogo. L’evento è previsto a settembre, quando verrà appunto inaugurato il palinsesto di eventi culturali e sportivi del polmone verde di Porta Nuova. Un’occasione imperdibile per chi vuole trascorrere dei momenti speciali ascoltando la magia della nota orchestra Filarmonica della Scala. Vediamo insieme i dettagli di questo evento straordinario.

FILARMONICA DELLA SCALA NEL PARCO DELLA BIBLIOTECA DEGLI ALBERI A MILANO

Per la Filarmonica della Scala si tratta del primo concerto in un parco pubblico. Precisamente al parco della Biblioteca degli Alberi a Milano, questi musicisti daranno vita a un evento imperdibile. L’orchestra, composta da quaranta artisti diretti dal Maestro Alessandro Bonato, suonerà il concerto Back to the City. In particolare, sorprenderanno il pubblico con musiche di Rossini, Verdi, Mascagni e Mendelssohn nel parco che si estende per ben 90mila metri quadrati. Questa sarà l’anteprima di un ricco programma di appuntamenti che per l’anno 2020 prevede un ricco calendario di iniziative gratuite. Stiamo parlando di eventi che prevedono momenti legati alla cultura, alla natura, all’educazione e all’attività fisica. A gestire questo calendario della Biblioteca degli Alberi è la Fondazione Catella. Il concerto rappresenterà solo l’inizio.

Da settembre sarà possibile entrare a contatto con la cultura attraverso workshop di street art, dj set, performance teatrali, letture di poesie e picnic caratterizzati dalla musica. Come già vi abbiamo indicato, un ruolo centrale lo rivestirà anche la natura, con le lezioni di acquarello e le passeggiate botaniche. Ci saranno anche delle iniziative legate ai bambini, i quali potranno imparare a seminare e a prendersi cura dell’orto. Non solo, i più piccoli potranno dedicarsi ad attività interessanti, come la caccia al tesoro, ed entrare nei laboratori. Oltre ciò, la Bam dedicherà spazio al wellness, con gli allenamenti per gli over 65 e per le mamme, lo yoga, i tornei di bocce e la ginnastica speciale per coppie di umani e cani.

Non ci resta che attendere il prossimo mese di settembre per poter entrare a far parte di questo mondo nel parco della Biblioteca degli Alberi a Milano, ma anche per assistere al concerto della Filarmonica della Scala.

Filarmonica della Scala, concerto nel parco della Biblioteca degli Alberi: speciali appuntamenti a Milano ultima modifica: da