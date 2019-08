Salone del Camper Parma dal 14 al 22 settembre: info e biglietti sull’evento

Il Salone del Camper di Parma è una manifestazione di riferimento per tutti coloro che sono appassionati del settore e non solo. Sul posto è possibile ammirare i veicoli più recenti, ma anche le tende e le attrezzature per il campeggio. Tale evento propone, inoltre, le destinazioni ideali per chi ama il turismo in libertà, le eccellenze della tradizione enogastronomica italiana e molto altro. Le precedenti edizioni sono riuscite a conquistare tutti i visitatori, che hanno commentato positivamente il tutto, come è possibile vedere sul sito ufficiale de Il Salone del Camper. Ma vediamone insieme i dettagli.

IL SALONE DEL CAMPER DI PARMA: TUTTE LE INFORMAZIONI SULLE AREE ORGANIZZATE PER L’EVENTO

Il Salone del Camper di Parma verrà effettuato dal 14 al 22 settembre 2019 quest’anno. Si tratta della più importante manifestazione dedicata al caravanning e al turismo en plein air. Alla fiera saranno presenti i principali produttori europei di veicoli ricreazionali, una vasta selezione di carrelli tenda, tende, verande e altre attrezzature e i più noti marchi della componentistica e dell’accessoristica. Sono diverse le sezioni dell’evento. In particolare, vi è Percorsi & Mete, che consente di conoscere le destinazioni ideali per il turismo in libertà, attraverso una ricca proposta di guide e prodotti editoriali. In questo modo, i visitatori potranno essere indirizzati e consigliati da esperti e neofiti di questo genere di life style. Presenta anche Le Vie dei Sapori, ovvero una vetrina di eccellenze artigianali della tradizione regionale italiana.

SALONE DEL CAMPER 2019: LE AREE DEDICATE AI BAMBINI E AI CANI

Per le famiglie, è disponibile uno spazio bimbi di custodia e intrattenimento, che sarà attivo tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18. I più piccoli, dai 3 agli 8 anni, trascorreranno il loro tempo con degli educatori professionali. Nelle giornate del 14, 15, 21 e 22 dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 verrà reso disponibile, sempre in questa area per i bambini, il laboratorio sensoriale A Scuola di Cotto.

Questo progetto prevede una serie di giochi interattivi, che aiuteranno i più piccoli a essere autonomi e sicuri nell’approccio consapevole al cibo. Inoltre, nel corso della giornata, verrà offerta ai bimbi la merenda, a cura di Parmacotto. Il Salone del Camper accoglie anche i cani, attraverso l’area Amici a quattro zampe. Si tratta di uno spazio esterno gratuito, attivo il sabato e la domenica e nelle giornate di lunedì 16, mercoledì 18 e venerdì 20 settembre di pomeriggio.

Questa zona si trova di fronte al Padiglione 2. Qui sarà possibile praticare, insieme agli amici a quattro zampe, attività sportive e ludiche, attraverso le prove gratuite e i consigli degli istruttori esperti.

BIGLIETTI INGRESSO IL SALONE DEL CAMPER

Dal 14 al 22 settembre 2019, l’evento sarà attivo dalle ore 9.30 alle ore 18.00. L’ingresso gratuito sarà riservato ai bambini fino ai 12 anni non compiuti, alle persone con disabilità e al loro accompagnatore (qualora il disabile non sia autosufficiente). Possono entrare anche i cani, se muniti di museruola e guinzaglio. I biglietti hanno il costo di 8,00 euro per le giornate che vanno dal lunedì al venerdì, ovvero dal 16 al 20 settembre e valgono per un giorno e 10,00 euro per l’intera giornata di sabato e domenica. Per due giornate il costo del biglietto è di 18 euro. Per ulteriori informazioni sul Salone del Camper di Parma.

