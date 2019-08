Salento International Film Festival 2019 Tricase: date, informazioni e film esteri in gara

Tricase, grosso centro in provincia di Lecce, si prepara a riaccogliere il Salento International Film Festival 2019. L’evento sarà una grande festa del cinema indipendente e durerà una settimana. Il festival è imperdibile per gli appassionati e non solo poichè propone produzioni cinematografiche internazionali e nazionali. Per il Salento International Film Festival sarà la 16esima edizione e al centro dell’evento ci sarà il cinema come una forma di comunicazione culturale e di legame tra i vari popoli. Un’iniziativa interessante, su cui ora vi daremo qualche informazione utile.

SALENTO INTERNATIONAL FILM FESTIVAL A TRICASE, 16ESIMA EDIZIONE: DAL 4 ALL’8 SETTEMBRE 2019

Dal 4 all’8 settembre Tricase accoglie il Salento International Film Festival 2019. La 16esima edizione del noto evento cercherà ancora di valorizzare i talenti giovani e di analizzare nuove forme di produzione cinematografica. Tra lungometraggi, documentari e corti c’è un’attenta e accurata programmazione dei film. L’evento vede come location d’eccezione Palazzo Gallone, pronto ad accogliere un pubblico numeroso. È considerata una festa internazionale, in quanto negli anni è riuscita a portare tantissimi film indipendenti di nelle città più conosciute di tutto il mondo. L’ingresso è libero, ma precisiamo che alcuni eventi sono a pagamento.

La pagina Facebook dell’evento informa che, in occasione di questa 16esima edizione, verrà costituita una Giuria Popolare, che avrà il compito di valutare i film in gara e di assegnare i premi. Sarà composta da 60 membri, ovvero 20 per ciascuna delle tre sezioni: lungometraggi, cortometraggi e documentari.

SALENTO INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2019: I FILM INTERNAZIONALI IN GARA

Sul sito ufficiale del Salento International Film Festival è possibile vedere i film esteri in gara quest’anno. Uscito in Armenia, viene proposto Mountains, The Sun and Love diretto da Micaele Phogosyan, con una durata di 98 minuti. Dall’Iran arriva He Went… diretto da Mehdi Esmaeili, da 90 minuti. Uscito nell’anno 2018 in Australia, vediamo anche Celeste, film dalla durata di 106 minuti, diretto da Ben Hackworth. Non manca l’Italia, che viene proposta con La Partita diretto da Francesco Carnesecchi, con una storia di 100 minuti. Diretto da Lok Kwan Woo, è presente anche il film di 84 minuti Angeles Never Cry. Dal Pakistan arriva Allah è Grande diretto da Farhat Qazi. Uscito lo scorso anno negli Stati Uniti, partecipa anche This world alone diretto d Jordan Noel. Infine, uscito nel 2018 in Iran, vediamo Endless diretto da Maryam Zahirimehr.

Per ulteriori informazioni sulla 16esima edizione del Salento International Film Festival, caratterizzato da cinema, cultura e spettacolo, contattare i seguenti numeri: 0833.771821 – 327.384.4320.

