Caldendario della Milano Fashion Week settembre 2019: date e programma

Il Calendario della Milano Fashion Week di settembre 2019 vede tutte le date delle sfilate e degli eventi dedicati alle collezioni della Primavera Estate 2020. È utile per non perdere neppure un momento di questo periodo che vede protagonista la moda. La Settimana della Moda di Milano si aprirà il 17 settembre e durerà fino al 23 settembre. Attraverso il Calendario possiamo rimanere aggiornati su tutte le sfilate che verranno effettuate nei vari giorni previsti. Un’incredibile settimana dedicata alla moda ci aspetta nel capoluogo lombardo, vediamone insieme i dettaglio.

CALENDARIO MILANO FASHION WEEK SETTEMBRE 2019: LE DATE DELLE SFILATE

Attraverso il Calendario della Milano Fashion Week di settembre riusciremo a restare aggiornati su tutte le date delle varie sfilate. Questa rappresenta l’occasione giusta per scoprire le collezioni della Primavera Estate 2020 made in Italy. Saranno sicuramente presenti le migliori Case di Moda del nostro Paese e anche nuovi talenti. Per prendere parte ai vari eventi è necessario essere provvisti di un invito o di un accredito stampa.

La Settimana della Moda inizierà il 17 settembre, ma le sfilate prenderanno inizio il giorno dopo, mercoledì 18. È complicato avere tra le mani l’invito per prendervi parte. Ma non bisogna temere, poiché è possibile seguire ciò che accade sulle passerelle attraverso foto e video condivisi sul web e sui social. Le stesse maison di moda mettono a disposizione i video live degli eventi. Venerdì 19 settembre si inizia a entrare nel vivo della Milano Fashion Week, tanto che è già possibile comprendere quali saranno le tendenze che si affermeranno durante la Primavera Estate 2020. Le sfilate iniziano dalla mattina presto fino ad arrivare a sera. Pertanto, stiamo parlando di un’intera giornata dedicata alla moda. Venerdì 20 settembre ci si prepara al weekend, che rappresenta il momento più forte delle sfilate. Intanto, in questa giornata si continua a scoprire le tendenze e le varie novità per la bella stagione. Sabato 21 settembre inizia il fine settimana è ed è questo il giorno in cui è possibile vedere i grandi nomi salire sulle passerelle. Non solo, è anche il momento perfetto per godersi le sfilate. Domenica 22 settembre rappresenta, invece, una vera e propria festa, con show che durano dalla mattina alla sera. Infine, lunedì 23 settembre va a segnare la chiusura della Settimana della Moda di Milano. Solitamente, solo la mattina è possibile assistere alle sfilate. Per l’ora di pranzo si è già conclusa la Milano Fashion Week e possiamo finalmente tirare i conti, facendo una lista di tutto ciò che non dovrà assolutamente mancare nel nostro guardaroba la prossima Primavera Estate.

Sempre nel mese di settembre sono previsti altri eventi dedicati alla moda:

New York Fashion Week , dal 6 al 14 settembre 2019

, dal 6 al 14 settembre 2019 London Fashion Week , dal 13 al 17 settembre 2019

, dal 13 al 17 settembre 2019 Parigi Fashion Week, dal 23 settembre all’1 ottobre 2019

Caldendario della Milano Fashion Week settembre 2019: date e programma ultima modifica: da