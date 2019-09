Trailers FilmFest 2019 a Milano: i premi e i dettagli dell’evento

A Milano, per il quarto anno consecutivo, si tiene il Trailers FilmFest 2019 , dal 9 all’11 ottobre. L’evento viene realizzato presso NABA – Nuova Accademia di Belle Arti di Milano, presso l’Università IULM Milano e il Nuovo Anteo Palazzo del Cinema. Diretto da Stefania Bianchi, ha come scopo quello di premiare i migliori trailer della stagione cinematografica 2018/2019 divisi per selezioni Italia, Europa e World. Non solo, prevede anche Workshop, proiezioni e incontri. Vediamo insieme i dettagli del Trailers FilmFest 2019.

TRAILERS FILMFEST2019: TUTTO CIÒ CHE C’È DA SAPERE SULL’EVENTO CHE PREMIA I MIGLIORI TRAILER IN ITALIA, EUROPA E NEL MONDO

Il Trailers FilmFest, a ingresso gratuito, vede come protagonista il concorso con ben trenta lavori selezionati tra i film usciti nella sale cinematografiche italiane durante la stagione 2018/2019. Divisi per le tre selezioni, vengono votati da una giuria di qualità, che sceglierà nel dettaglio il Miglior Trailer Italiano, il Miglior Trailer Europeo e il Miglior Trailer World. Non solo, HITMANIA TRAILER, di Brad&K Production, ha il compito di assegnare il premio Miglior Trailer del pubblico, attraverso una classifica lista, realizzata in tempo reale, dei trailer più popolari sui social. Oltre ai premi dedicati ai trailer, l’evento prevede pure il Premio al Film Rivelazione, il Premio al Miglior Booktrailer, il Premio al Miglior Pitch Trailer e il Premio Miglior Poster. Questa diciassettesima edizione del Festival vede, tra le novità, la comunicazione visual dell’evento, creata in collaborazione con gli studenti del “Corso di specializzazione in Marketing, Comunicazione e Pubblicità” e coordinata da Raffaele Massimo e Luigi Sardiello dello IED di Roma. Sono ben due i Workshop proposti ovvero “Realizzare un trailer”, a cura di Daniele Cametti Aspri / Dvdomain – Digital Creative Movie & Image Factory e “ADV. Sviluppare la capacità creativa”, a cura di Riccardo Fidenzi /Alter Adv. Invece, tra gli incontri vi è quello che vede al centro della scena l’”Evoluzione storica del trailer”, a cura di Davide Dellacasa / Brad&K Production.

Venerdì 9 ottobre è la serata di inaugurazione del Trailers FilmFest 2019, durante la quale è prevista la proiezione del lungometraggio Tuttaposto – L’università non sarà più la stessa, diretto da Gianni Costantino, che uscirà nelle sale cinematografiche dal prossimo 3 ottobre. Sicuramente stiamo parlando di un evento davvero originale e con una evidente vocazione a scoprire e provare nuovi stili. Infatti, è riconosciuto come il più importante di questo settore, in quanto riesce a fare il punto su come ci stiamo evolvengo e su cuò che accadrà in futuro nella comunicazione e nell’aspetto culturale. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere un-email all’indirizzo [email protected] o recarsi sul sito ufficiale www.trailersfilmfest.com.