Giornate FAI Autunno 2019 Milano: cosa visitare il 12 e 13 ottobre

Per sabato 12 e domenica 13 ottobre sono previste le Giornate FAI d’autunno 2019. Ma quali saranno i luoghi da scoprire attraverso questa fantastica iniziativa a Milano? Sono ben 260 le città che vengono toccate e quasi 700 i posti che saranno aperti al pubblico. Ricordiamo che i luoghi scelti dalla fondazione FAI sono solitamente inaccessibili. Si tratta, dunque, del momento giusto per scoprire quei monumenti e quelle aree naturali e culturali meravigliosi di cui sappiamo davvero poco. Come ogni anno, anche la regione Lombardia ospiterà questa iniziativa, in particolare la città di Milano.

In questo post vedremo insieme quali sono i luoghi che saranno accessibili al pubblico durante il weekend dedicato alle Giornate FAI d’autunno 2019 nel capoluogo lombardo. L’elenco dei luoghi aperti sarà comunicato il prossimo 3 ottobre e quindi è necessario avere ancora un pò di pazienza.

GIORNATE FAI AUTUNNO 2019 MILANO: I LUOGHI APERTI AL PUBBLICO SABATO 12 E DOMENICA 13 OTTOBRE

Anche quest’anno Milano aprirà le sue porte alle Giornate FAI d’autunno. La regione Lombardia permetterà, dunque, a tutti i visitatori di avere accesso a luoghi insoliti e solitamente inaccessibili. L’iniziativa propone nuovamente due giorni alla scoperta del territorio e delle bellezze paesaggistiche e architettoniche del nostro Paese. Sono più di 680 i luoghi che apriranno le loro porte, in 280 città d’Italia. Un weekend unico per scoprire le bellezze di cui è composto il nostro Paese e di cui magari abbiamo sentito poco parlare. Un’esperienza sicuramente indimenticabile, tra visite guidate ed eventi organizzati proprio per questa occasione.

Come vi abbiamo già svelato, tra queste vi è anche Milano, che permetterà ai suoi visitatori di effettuare un viaggio unico e speciale dedicato al nostro territorio e ai luoghi che lo rendono così prezioso. L’orario previsto per le visite è dalle ore 10.00 alle ore 20.00, ma ricordiamo che possono variare in base al luogo.

Per quanto riguarda il prezzo, anche questo dipende dall’evento. Lo scorso anno abbiamo visto, tra i luoghi aperti al pubblico per le Giornate FAI, la Palazzina Appiani e il Palazzo Marino. Non solo, Milano aveva anche aperto le porte di Palazzo Edison, della Villa Necchi Campiglio e del Cantiere Teatro Lirico. Questa nuova edizione, invece, vedrà altri posti culturali e naturali aperti al pubblico in questo weekend. Come già detto, l’elenco dei luoghi aperti a Milano per le giornate FAI d’autunno 2019 sarà comunicato il prossimo 3 ottobre.

