Eurochocolate Perugia 2019: programma eventi. Bottone e cioccolato i protagonisti

All’Eurochocolate 2019 che si tiene a Perugia il bottone sarà protagonista insieme al cioccolato. La manifestazione dedicata al cioccolato torna dal 18 al 27 ottobre 2019, una delizia non solo per il palato ma anche per gli occhi. E in questa edizione, la numero 26, l’icona è il bottone. Lo slogan di quest’anno è perciò Attacca bottone, con relativo hashtag #attaccabottone. Questo significa che all’Eurochocolate di Perugia ci saranno molti bottoni di cioccolato, da ammirare ma anche da gustare. Scopriamo le novità di quest’anno sul Festival Internazionale del Cioccolato.

EUROCHOCOLATE PERUGIA 2019: ATTACCA BOTTONE E’ LO SLOGAN DELLA MANIFESTAZIONE INTERNAZIONALE DEL CIOCCOLATO

I protagonisti indiscussi dell’Eurochocolate, per l’anno 2019, sono sicuramente i bottoni di cioccolato. Lo si intuisce dalla Piazza dei Bottoni, che è dedicata proprio a questo piccolo oggetto di uso comune che ha resistito ai secoli. Dunque a Perugia, in queste giornate, si possono trovare bottoni di ogni tipo: al gianduja, colorati, marmorizzati, al cioccolato fondente, al latte o bianco.





Questi cioccolatini a forma di bottoni fanno parte della nuova linea di prodotti che sono stati ideati da Costruttori di Dolcezze, in collaborazione con Cabrellon. Quest’ultimo è intervenuto dal punto di vista tecnico realizzando stampi a forma di bottone da utilizzare per creare cioccolatini. I bottoni sono anche di diverse dimensioni e forme, e arrivano anche a 350 grammi con il Maxi Bottone.

Oltre ai bottoni di cioccolato, si può accedere alla mostra Buttons, realizzata grazie al Museo del bottone di Santarcangelo di Romagna. I bambini possono accedere a un luogo chiamato La stanza dei bottoni. Qui si organizzano diverse attività didattiche e laboratori a cui poter partecipare anche con mamma e papà. Anche gli adulti possono accedere a laboratori di cioccolato, per creare proprio dei bottoni deliziosi.

Nella giornata di domenica 19 ottobre c’è il classico appuntamento dell’Eurochocolate di Perugia con le Sculture di Cioccolato, ed è possibile vedere degli scultori che lavorano i blocchi di cioccolato della grandezza di un metro cubo. Si cimenteranno nella realizzazione di opere d’arte che rispettino il tema di quest’anno. Le scaglie di cioccolato che vengono staccate per la realizzazione delle opere, sono distribuite nel pubblico. Ci sono anche i cooking show, che sono dedicati al cioccolato ma anche alla pasticceria con degustazioni abbinate a distillati e grappe.

Per il 2019 viene riconfermata la ChocoCard, una carta servizi che consente di accedere a sconti e omaggi in quelle giornate. Insomma, l’Eurochocolate di Perugia è un evento magico e imperdibile per passare giornate diverse insieme alla famiglia.





Eurochocolate Perugia 2019: programma eventi. Bottone e cioccolato i protagonisti ultima modifica: da