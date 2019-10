Musei gratis domenica 3 novembre 2019: come sapere chi aderisce all’evento

Continua l’iniziativa Musei gratis domenica 3 novembre 2019, ma come fare a sapere chi aderisce all’evento? Oggi vi proponiamo l’elenco di chi aderisce a questa iniziativa che prevede la gratuità della visita per aree archeologiche e musei aderenti all’iniziativa. Dunque in questo Ponte di Ognissanti sarà possibile visitare gratuitamente diversi musei nella propria città grazie all’iniziativa Domenica al museo. Questa era stata introdotta già nel luglio del 2014 con Dario Franceschini in qualità di Ministro per i beni e le Attività Culturali e per il Turismo. Ma come funziona? Si può entrare gratuitamente in musei e parchi archeologici statali ogni prima domenica di ogni mese. Sono inclusi diversi luoghi di interesse artistico e culturale, come i Musei Reali di Torino, la Reggia di Caserta, il parco archeologico di Ostia Antica, gli Scavi di Ercolano e via dicendo. Scopriamo quindi come funziona questa iniziativa e come accedere alla lista dei musei gratis domenica 3 novembre 2019.

Musei gratis domenica 3 novembre 2019: l’iniziativa

L’iniziativa dei musei gratis la prima domenica di ogni mese, rientra in un piano più ampio al fine di favorire la cultura in determinate giornate. I giorni di gratuità in un anno sono stati aumentati da 12 a 20. Nel Decreto rientra la gratuità prevista per ogni prima domenica di ogni mese dell’anno e inoltre anche una settimana gratuita. Quest’ultima, nel corso del 2019, ha avuto luogo dal 5 al 10 marzo. Ci sono ulteriori 8 giorni a discrezione dei direttori, che potranno decidere quando e come utilizzarli nel corso dell’anno.

Altre iniziative per favorire il contatto con la cultura riguardano i docenti e i minorenni, che possono avere accesso gratuito ai musei tutto l’anno. Anche per le categorie protette è previsto l’accesso gratis ai musei. Ma le buone notizie ci sono anche per i giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni, che pagano il biglietto solo 2 euro.

Musei gratis domenica 3 novembre: la lista di chi aderisce a questa iniziativa

Tale iniziativa riguarda un gran numero di parchi archeologici e musei su tutto il territorio italiano. Come vi abbiamo accennato, a rendere gratuito l’ingresso saranno moltissimi siti, come Castel Sant’Angelo, la Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea di Roma, le Gallerie Nazionali di Arte Antica di Palazzo Barberini e Palazzo Corsini. Ci sono poi gli Scavi di Ercolano, la Reggia di Caserta, i Musei Reali di Torino, la Pinacoteca di Brera, il Real Bosco di Capodimonte a Napoli.

Insomma, le cose da vedere non mancano e il bello è che non è per forza necessario essere a Roma o a Milano per aderire all’evento Prima Domenica del mese gratis al Museo. Ci sono infatti tantissime città di provincia che ogni prima domenica del mese aprono i loro musei per la visite gratuite. Per accedere alla lista completa dei musei gratis clicca qui. L’elenco fornito è diviso regione per regione per una più facile consultazione.