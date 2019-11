Artigiano in Fiera 2019 a Milano: info e come chiedere il pass gratuito

A Milano torna anche nel 2019 l’Artigiano in Fiera, che ospiterà più di 3mila espositori provenienti da oltre 100 nazioni. La 24esima edizione di questo evento tanto atteso viene organizzato nel polo di Fieramilano Rho-Pero dove sarà possibile accedere gratuitamente, utilizzando un pass. Una sorta di giro del mondo in un percorso diviso in tappe è ciò che i visitatori potranno effettuare. Attraverso questa esperienza si ha la grande opportunità di conoscere culture e tradizioni di altri Paesi. Vediamo ora insieme nel dettaglio cosa prevede questa 24esima edizione dell’Artigiano in Fiera a Milano.

L’ARTIGIANO IN FIERA A MILANO: TUTTE LE INFORMAZIONI SULLA 24ESIMA EDIZIONE DELL’EVENTO

Dal 30 novembre all’8 dicembre Milano ospita l’Artigiano in Fiera 2019. Si tratta di un grande evento che offre la possibilità ai suoi visitatori di effettuare un percorso davvero speciale tra oltre 3mila espositori provenienti da più di 100 Paesi. Ognuno di essi ha il compito di mostrare le proprie creazioni e i prodotti tipici della nazione di origine. Sono nove i padiglioni che ospitano questi espositori e dentro i quali è possibile conoscere tradizioni e culture di altri Paesi attraverso un percorso a tappe. Un giro del mondo in un breve viaggio di grandi scoperte. Durante la manifestazione i visitatori possono assistere a una rassegna internazionale sull’enogastronomia. Sono presenti per tale occasione ben 43 ristoranti artigianali 21 “luoghi del gusto”, che permettono al pubblico di degustare piatti tipici nostrani e internazionali. Inoltre, vi sono tre saloni dedicati alle più belle proposte di settori come il design, la gioielleria, home living e l’abbigliamento.

MILANO, L’ARTIGIANO IN FIERA 24ESIMA EDIZIONE: COME ACCEDERE CON IL PASS GRATUITO

Come vi abbiamo anticipato è disponibile il pass gratuito per accedere all’Artigiano in Fiera a Milano. Coloro che intendono prendere parte alla manifestazione possono scaricare il pass gratuito sul sito internet ‘pass.artigianoinfiera.it‘ procedendo innanzitutto con la registrazione. Dopo esservi identificati come nuovo utente, tramite email potrete ricevere tutto ciò che è necessario per entrare nel polo di Rho Fiera Milano. Tutti i visitatori dovranno mostrare questo pass gratuito all’ingresso, attraverso il proprio smartphone, tablet oppure in forma cartacea. In questo modo il pubblico sarà libero di muoversi per l’intera durata della manifestazione, sin dal primo giorno (30 novembre). Facciamo presente che tale documento è nominale e non è cedibile.

L’Artigiano in Fiera non è il solo evento di peso che si terrà a Milano prima di Natale. Chi non vuole farsi mancare nulla nel capoluogo lombardo potrebbe trovare interessanti anche la fiera storica Oh Bej Oh Bej (in programma dal 5 all’8 dicembre) e il villaggio di Babbo Natale 2019 (in programma dal 22 novembre al 30 dicembre 2019).

