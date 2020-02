Feria de Malaga 2020, programma: tutto ciò che c’è da sapere sulla festa spagnola

Avete bisogno di una vacanza di relax e divertimento? Allora non potete perdere la Feria de Malaga 2020, nella calda costa a sud della Spagna. Tra feste in piazza, musica, flamenco e sevillanas, questa festa rappresenta sicuramente uno degli eventi più folli dell’estate. È la più importante manifestazione dell’Andalusia, conosciuta anche come la Gran fiesta de Verano. Ogni anno, nel periodo di Ferragosto, la festa coinvolge tutta la città con le danze e corride.

Dura un’intera settimana e intrattiene i turisti con la bevanda d’eccellenza, ovvero il Tinto de Verano. È bene sapere, però, che i ritmi dei festeggiamenti sono molto alti e può essere difficile stare al passo con i festanti. Ma vediamo ora insieme nel dettaglio quali sono i dettagli della Feria de Malaga.

LA FERIA DE MALAGA 2020, TUTTI I DETTAGLI DELLA FESTA NELLA CALDA COSTA A SUD DELLA SPAGNA

Come ogni anno torna la Feria de Malaga, che accende il ritmo dell’estate in Andalusia. Dal 15 al 20 agosto, l’evento colora le strade della città di rosso, con i vestiti tradizionali, gli orpelli e i fiori che vestono i cavalli. Tutti i presenti, come da tradizione, portano il ventaglio, grande alleato per affrontare il caldo di questo periodo.

Attrae i turisti da qualsiasi parte del mondo e, ovviamente, della stessa Spagna. In tarda mattinata Malaga si anima e la festa prosegue fino alle prime luci dell’alba tra concerti, balli, serate di gala, vino, tapas e mostre. L’evento si divide in due parti: la Feria del Dia e la Feria de Noche. La prima prevede che i partecipanti ballino e bevano per le vie del centro, dove solitamente sfilano i cavalli andalusi e i gruppi folkloristici. Non solo, tutti entrano nei bar per assaggiare tapas e bere birra e vino. La Feria del Dia si svolge anche in luoghi storici, nei monumenti cittadini e nei musei. Quando cala la sera prende inizio la Feria de Noche, in periferia, precisamente presso le casetas del Recinto Ferial del quartiere Cortijo de Torres. I partecipanti tirano fino al mattino assistendo a concerti rock, fuochi d’artificio e spettacoli musicali.

PROGRAMMA FERIA DE MALAGA 2020: COSA C’È DA FARE DURANTE L’EVENTO

Il programma della Feria de Malaga 2020 prevede, come primo evento, l’inaugurazione del Real della Feria, durante la quale il sindaco della città accende le luminarie nel centro storico cittadino e fa un discorso. Ciò avviene la sera del primo giorno della festa, quando iniziano i festeggiamenti. A mezzanotte ci si sposta alla Malagueta per assistere allo spettacolo pirotecnico in piazza.

Tutta la settimana nella Feria del Dia, i cortei di Verdiales cantano tra le bancarelle del mercato tradizionale. Nell’arena de toros della Malugueta si svolge, invece, la Feria Taurina. Verso la fine della festa, viene realizzata la Cabalcata Historica, durante la quale figuranti a cavalli recitano la storica rappresentazione dell’arrivo a Malaga dei Re cattolici. Per ulteriori informazioni sul programma della Feria de Malaga 2020 vi consigliamo di recarvi sul sito del comune.

