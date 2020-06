Domenica al Museo gratis a Roma: quali musei saranno aperti e quando

Riaprono i musei e i siti a Roma. Si tratta di una prova di ritorno alla normalità per l’Italia. Quali sono le strutture che aprono le loro porte e quando accadrà? Innanzitutto è bene sapere che è stata annunciata la Domenica al Museo gratis! Per quanto riguarda la cultura si tratta di un importante passo in avanti. La fase 2 in Italia rilancia questa opportunità, ovvero la prima iniziativa con ingresso gratuito per quanto riguarda il Sistema Musei nel comune di Roma Capitale. Vediamo ora insieme quali sono i musei che apriranno gratuitamente le loro porte e quando verrà messa a disposizione questa opportunità.

DOMENICA AL MUSEO GRATIS: QUANDO SARÀ POSSIBILE ENTRARE GRATUITAMENTE NELLE VARIE STRUTTURE

Quali sono i musei che apriranno le loro porte a Roma per la Domenica al Museo gratis? La data da segnare è il prossimo 7 giugno 2020. Dopo il lunghissimo periodo di chiusura, a causa dell’emergenza legata al Coronavirus, sarà possibile nuovamente accedere ai Musei Civici della Capitale italiane gratuitamente. Prima, però, è necessario la prenotazione, che deve essere considerata obbligatoria. Ma come fare? Sarà possibile prenotare chiamando il numero 060608. Il Vicesindaco di Roma, con la delega alla Crescita Culturale, ha annunciato l’iniziativa legata alla domenica del 7 giugno, durante la quale sarà possibile andare al museo gratuitamente. Di fronte a questo periodo di forte crisi economica, viene data l’opportunità alle persone di trascorrere una giornata ricca di cultura. Questo è davvero un bel messaggio per gli italiani.

DOMENICA AL MUSEO GRATIS: QUALI SONO LE STRUTTURE CHE APRIRANNO LE LORO PORTE

I siti che riapriranno e che parteciperanno alla Domenica al Museo gratis del 7 gennaio sono:

Area Archeologica dei Fiori Imperiali con ingresso alla Colonna Traiana e uscita dal foro di Cesare dalle ore 8.30 alle 19.15

Il Circo Massimo, fatta eccezione per il Circo Maximo Experience, dalle 9.30 alle 19.30.

Per quanto riguarda i musei, troveremo aperti gratuitamente a Roma questa domenica:

Musei dell’Ara Pacis

Musei Capitolini

Museo di Roma a Palazzo Braschi

Mercati di Traiano

Galleria d’Arte Moderna

Centrale Montemartini

Museo di Roma in Trastevere

Musei di Villa Torlonia

Museo Civico di Zoologia

Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese

Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco

Museo Napoleonico

Museo Pietro Canonica

Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina

Museo delle Mura

Museo di Casal de’ Pazzi