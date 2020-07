Torna il Music Village: i protagonisti dell’edizione 2020

Sarà una estate diversa dal solito perchè gli eventi saranno gestiti in modo diverso e non ci sarà spazio per gli assembramenti. Ma la musica pian piano tornerà! Anche quest’anno torna Music In Village, l’appuntamento con la musica a Pordenone che accompagna ormai l’estate da ben 25 anni. Protagonisti delle tre serate in Piazza XX Settembre FRANKIE Hi-NRG MC il 27 agosto, OMAR PEDRINI il 28 agosto e i MELLOW MOOD il 29 agosto. Tutti i concerti sono a ingresso gratuito previa prenotazione, i posti sono limitati in osservanza delle disposizioni governative.

MUSIC VILLAGE EDIZIONE 2020: ECCO CHI CI SARA’

MUSIC IN VILLAGE

Giovedì 27 agosto – h. 20.30 – FRANKIE HI-NRG MC

Faccio la mia cosa – monologo musicale

Pre-show – E. SIST dj selecter

Venerdì 28 agosto – h. 20.30 – OMAR PEDRINI

Pre-show reggae Selection by Steve Giant

Sabato 29 agosto – h. 20.30 – MELLOW MOOD

Pre-show reggae Selection by Steve Giant

Faccio la mia cosa – Atto unico di e con Frankie hi-nrg mc è uno monologo di parole e musica in cui il pioniere del rap italiano racconta sé stesso e l’hip hop. A cavallo tra auto biografia e documentario, con uno stile frizzante e unico, l’artista traccia il percorso che lo ha portato uno dei capiscuola del rap italiano e, in parallelo, di come il rap si sia sviluppato a New York nei quartieri dell’hip hop.



Omar Pedrini è una vera istituzione nel panorama musicale italiano. Reduce dal suo tour che ha accompagnato l’uscita della riedizione di Viaggio Senza Vento dei Timoria, concluso con un incredibile concerto al Fabrique di Milano, lo Zio Rock torna ora in estate per condurre i suoi fan in un viaggio attraverso i più grandi successi della sua storia musicale.



I Mellow Mood rappresentano la vera e propria bandiera italiana del reggae nel mondo. Dal 2005 ad oggi ha diffuso il verbo del reggae in lungo e largo, attraverso album molto amati, quali Large, ma soprattutto grazie all’intensa attività live che li ha portati a partecipare ai più importanti festival europei e americani, tra cui Rototom Sunsplash (Spagna), California Roots (USA) e Jamming Festival (Colombia).