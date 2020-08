PeM! Parole e musica in Monferrato il Festival a settembre 2020: gli ospiti

Tra gli eventi da non perdere nel mese di settembre 2020, vi segnaliamo un festival unico, in cui gli artisti si raccontano accompagnati da una manciata di canzoni e in luoghi di grande fascino, da qualche anno diventati sito Unesco. Si tratta di “PeM ! Parole e Musica in Monferrato”, la rassegna piemontese di incontri e musica tra San Salvatore, Lu-Cuccaro e Valenza, che anche quest’anno ha in serbo una serie appuntamenti di grande rilievo lungo il mese di settembre, tutti a ingresso gratuito. Come tutti gli eventi che si stanno svolgendo in estate, e che si svolgeranno poi nell’autunno 2020, anche questo Festival cercherà di rispettare in tutti i modi le nuove regole imposte dal Governo per prevenire la diffusione del coronavirus.

E infatti questa edizione sarà particolarmente importante; la 15a edizione, vuole essere, dopo la pandemia dei mesi scorsi, anche un segnale di rinascita per il Monferrato, una terra di grande suggestione, incastonata nella provincia di Alessandria, a un’ora da Torino, Milano e Genova. Ma scopriamo qualche dettaglio in più sull’evento.

I primi ospiti annunciati confermano la vocazione della manifestazione a toccare mondi musicali e culturali molti diversi. Si tratta di Motta, esponente di spicco della nuova scena rock, che presenterà il suo libro “Vivere la musica”, uscito per il Saggiatore (in programma il 1° settembre a San Salvatore), Enrico Ruggeri, punto fermo della miglior canzone d’autore italiana, autore di canzoni memorabili (il 13 settembre a Lu-Cuccaro), Tosca, interprete di raffinatezza unica che l’ultimo Sanremo ha fortemente rilanciato (il 17 settembre a San Salvatore).

Ma anche fuori dal campo musicale non mancheranno nomi importanti come quello del poeta e paesologo Franco Arminio, che sarà protagonista della tradizionale passeggiata sulle colline (in data da definire a San Salvatore). Ed ancora: una serata di musica e racconti dedicata ad un personaggio locale come Gildo Farinelli (il 24 settembre a Valenza) ed altri appuntamenti che sono in via di definizione e saranno annunciati prossimamente, così come le sedi di ogni singola serata e le modalità di prenotazione.

“PeM ! Parole e Musica in Monferrato” si avvale della direzione artistica del giornalista Enrico Deregibus, coadiuvato da Riccardo Massola, ideatore della manifestazione nel 2007. Sarà proprio il direttore artistico a intervistare gli artisti, che si sveleranno con le parole e non solo con le loro canzoni.

La rassegna è diventata ormai un punto di riferimento a livello nazionale, come dimostrano i tanti artisti che vi hanno partecipato, nomi come Nada, Diodato, Zen Circus, Luca Barbarossa, Irene Grandi, Roy Paci, Ghemon, Ex-Otago, Frankie hi nrg, Marina Rei, Giovanni Truppi e, in ambiti non musicali, Guido Catalano, Ernesto Ferrero, Rosetta Loy, Gianluigi Beccaria, Natalino Balasso, Guido Davico Bonino, Anita Caprioli.

PROGRAMMA PROVVISORIO

1 settembre: Motta (San Salvatore Monferrato)

13 settembre: Enrico Ruggeri (Lu-Cuccaro Monferrato)

17 settembre: Tosca (San Salvatore Monferrato)

24 settembre: “La musica di Gildo” (Valenza)

data da definire: Passeggiata sulle colline con Franco Arminio (San Salvatore)

Tutti gli aggiornamenti su: www.facebook.com/PAROLEeMUSICAinMONFERRATO

PeM! è organizzato dai Comuni di San Salvatore Monferrato, Lu-Cuccaro Monferrato, Valenza

Grazie a Fondazione CRT e Fondazione CRA

Media Partner: RadioGold, Traks

Con il patrocinio di Provincia di Alessandria e Regione Piemonte