Segnate in calendario le date del 15 e 16 maggio: sono quelle delle giornate FAI di primavera 2021, un evento tutto dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale del nostro paese. E anche Milano è tra le città che parteciperanno a questo delizioso evento destinato a tutti coloro che riconoscono le bellezze dell’Italia e potranno approfittare dunque di questo speciale appuntamento per avere accesso a luoghi che solitamente non sono visitabili.

Cosa poter visitare a Milano durante le giornate FAI primavera 2021? Le opzioni sono davvero molteplici e tutte da considerare. Molto dipende ovviamente dagli interessi personali. Il prossimo weekend saranno visitabili musei e aree archeologiche, orti botanici e giardini. E ancora, vecchie residenze nobiliari e castelli. Milano offre davvero tantissimo, in questo senso. Volete qualche idea? E allora leggete di seguito per conoscere l’elenco dei luoghi da poter visitare sabato 15 e domenica 16 maggio 2021.



Giornate FAI primavera 2021 a Milano: cosa visitare il 15 e 16 maggio

Partiamo con il segnalare l’Arco della Pace situato presso l’accesso nord di Parco Sempione, un polmone verde nel cuore di Milano, che occupa un’area di circa 386mila metri quadrati: un luogo incantevole per ricaricarsi. E ancora, merita una menzione la Certosa di Vigano Certosino, al centro di un podere che si espande nel tempo a seguito di acquisti, permute e donazioni. Tutt’oggi comprende ancora due cascine esistenti: Guzzafame (detta anche Guzafiume) e San Pietro. L’elenco di luoghi da visitare durante le giornate FAI di primavera 2021 comprende anche la Cascina Pozzobonelli, antica villa suburbana costruita nel 1492 da Gian Giacomo Pozzobonelli. Bellissima da vedere, vale la pena visitarla.

Segnaliamo anche Palazzina Appiani che si erge nel cuore di Parco Sempione. Proprio in occasione delle giornate FAI di primavera 2021, la Palazzina aprirà al pubblico che potrà visitarla con l’aiuto di una guida.

Ma i luoghi da visitare il prossimo fine settimana a Milano sono davvero tantissimi: da Villa Necchi Campiglio al Piccolo Teatro Grassi, dalla Chiesa di San Colombano alla Rotonda del Pellegrini. E ancora Casa Giacobbe, la Chiesa di Santa Maria dell’Assunta, Casa Cardinale Ildefonso Schuster e il MuBAJ, ovvero il museo botanico Aurelia Josz.

Il consiglio è quello di visitare il sito ufficiale della FAI per selezionare il luogo che vorreste visitare e effettuare la prenotazione. Essendo i posti limitati, prenotare per tempo potrebbe rivelarsi un’arma in più per avere un posto assicurato soprattutto in quest’epoca di pandemia dove le restrizioni sono molto severe. La prenotazione in molti dei posti da visitare è infatti obbligatoria, soprattutto nei luoghi al chiuso.

Qui i posti da visitare su Roma