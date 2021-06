Marefestival compie 10 anni: Premio Troisi 2021, gli ospiti

Marefestival compie dieci anni. Quest’anno la cornice dell’evento sarà quella di Malfa, Salina, alle Isole Eolie. Si terrà dall’1 al 4 luglio e vedrà protagonisti tanti ospiti a partire da Pif che sarà ospite durante la terza serata per ritirare il riconoscimento in ricordo del grande Massimo Troisi. L’attore e regista parlerà della sua carriera e del suo ultimo libro intitolato Io posso: Due donne sole contro la mafia, scritto con Marco Lillo ed edito da Feltrinelli che è nella classifica dei libri più venduti in Italia. In questo 2021 per il Marefestival ci saranno anche altri ospiti e altri grandi artisti premiati: Paolo Ruffini, Claudio Gioé, Barbara De Rossi. Non solo però.

Marefestival – Premio Massimo Troisi 2021: la Cucinotta sarà la madrina, spazio anche ai giovani emergenti

Il Premio Troisi 2021 avrà come madrina, anche per quest’anno, l’attrice siciliana Maria Grazia Cucinotta. Proprio lei, insieme a Massimo Troisi, girò a Salina il film Il Postino, vincitore di un Premio Oscar. Saranno tre serate e quattro pomeriggi molto interessanti dove non mancheranno proiezioni cinematografiche, presentazioni, premiazioni, dibattiti, spettacolo, musica e comicità. L’evento si apre anche ai più giovani con il Premio Troisi per la sezione emergenti ad Alessandro Genitori, regista e documentarista, che sarà premiato per Il nostro meglio. Il cortometraggio è dedicato al periodo della pandemia e vedrà coinvolta la modella Sara Caridi. Un omaggio ai medici e a tutti gli operatori sanitari per il loro straordinario lavoro.

58 premi Troisi, a Marefestival non mancheranno altre sorprese

Durante le passate edizioni dell’evento, sono stati consegnati 58 Premi Troisi a grandi protagonisti e artisti sia nazionali che internazionali. Tra gli altri: Pupi Avati, Giovanni Veronesi, Roberto Andò, Fausto Brizzi, Matt Dillon, Sergio Castellitto, Ezio Greggio, Giorgio Pasotti, Massimo Dapporto, Edoardo Leo, Alessandro Haber, Giorgio Tirabassi, Miriam Leone, Serena Autieri, Sabrina Impacciatore, Barbora Bobulova, Valeria Solarino, Anna Galiena, Sandra Milo, Roby Facchinetti a Gigliola Cinquetti. Il Marefestival Story verrà raccontato ripercorrendo anche queste premiazioni e non mancheranno delle sorprese come dei graditissimi ritorni.

L’appuntamento con la X Edizione del Marefestival – Premio Troisi 2021 è quindi a Salina, dall’1 al 4 luglio.

Ecco il teaser per voi: