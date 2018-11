Al Bethlehem Cafè di Napoli la Stella di Bethlehem, dolce che dona gioia e progetto benefico in collaborazione con Fulvio Russo

È tanto l’entusiasmo in questi giorni al “Bethlehem Cafè” la Caffetteria Cristiana nata in un quartiere difficile alle porte di Napoli, che oltre un ottimo caffè, sorrisi e cornetti, diffonde valori e principi cristiani con lo scopo di creare una umanizzazione dell’ambiente circostante. Con questo spirito di umanizzare e donare, le titolari Rossella Santoro e Stefania Capuozzo, in collaborazione con il maestro pasticciere Fulvio Russo hanno pensato a un dolce molto speciale: La Stella di Bethlehem. Un dolce artigianale con ingredienti di alta qualità, senza glutine, senza lattosio e con alcuni ingredienti che richiamano la terra palestinese e le radici Cristiane. Un dolce per tutti, con un triplice scopo: donare gioia a chi lo mangia, rendendolo partecipe di un progetto più grande che va al di là dell’esplosione dei sensi. Il maestro pasticcere Fulvio Russo che si è prestato per questo progetto benefico con tanto amore e dedizione è conosciuto per essere stato docente di corsi Gluten Free e di arte bianca presso il Gambero Rosso, presso la Federazione Artisti Pasticceri Italiani ed oggi lo è presso l’Accademia di Pasticceria e del Buon Gusto Mediterraneo A.

Pirpan, di cui è il Presidente da più di dieci anni.

AL BETHLEHEM CAFE’ IL DOLCE SPECIALE IN COLLABORAZIONE CON IL MAESTRO PASTICCERE FULVIO RUSSO

Parte del ricavato dalla vendita del dolce “La Stella di Bethlehem”verrà destinato all’ospedale pediatrico di Bethlehem e alla casa di accoglienza per senza fissa dimora “Gratis Accepistis” in Caritas ad Aversa.

Lunedì 26 Novembre alle ore 19.00 presso il Cafe’ Bethlehem in Via B.Croce 14-16, Calvizzano, Napoli verrà presentato il progetto.

Interverranno: Don Carmine Schiavone (Direttore Caritas Diocesi di Aversa) Prof. Luigi Di Santo (Università di Cassino e Direttore Scientifico Scuola Nazionale Formazione Socio-Politica G. La Pira) – Fulvio Russo (Maestro Pasticciere, Presidente dell’associazione “Pasticcieri si nasce” e ideatore della ricetta) – Stefania Capuozzo e Rossella Santoro titolari del Bethlehem Cafe’. Dolci saluti con la degustazione de “La Stella di Bethlehem “