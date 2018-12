Meghan Markle fa un’altra vittima, scappa via anche la sua assistente personale (Foto)

Con la nuova fuga di notizia da Kensington Palace arriverebbe la conferma che Meghan Markle ha davvero un caratterino per niente facile (foto). Un’altra assistente starebbe per andare via abbandonando i reali inglesi, questo l’ultimo pettegolezzo annunciato dal Sunday Times. Ancora più grave è che l’assistente pronta a chiudere la porta per sempre sia Samantha Cohen. Ricorderete di certo il suo nome perché è stata l’assistente della regina Elisabetta per 17 anni, ed è la professionista che la regina ha voluto mettere accanto alla moglie di suo nipote Harry. Meghan Markle è un’ex attrice, non è cresciuta studiando l’etichetta e il protocollo reale inglese, aveva bisogno di imparare e c’è da dire che lei lo sta facendo in fretta ma che ha anche infranto già più volte le regole. Ai sudditi inglesi tutto questo all’inizio è piaciuto ma adesso sembra che qualcosa stia cambiando e che i pettegolezzi sul caratteraccio della Markle l’abbiamo fatta scendere dal piedistallo.

ALTRI PETTEGOLEZZI SU MEGHAN MARKLE – PER IL SUO BRUTTO CARATTERE PRONTA A LASCIARE TUTTO ANCHE SAMANTHA COHEN

Mentre Kate Middleton torna al primo posto nel cuore di tutti si scopre che a distanza di pochi giorni dalla fuga di un assistente, dopo le lacrime che avrebbe versato Eugenie nel giorno del suo matrimonio e dopo il probabile duro scontro tra Kate e Meghan, anche Samantha Cohen potrebbe lasciare a breve il suo incarico.

Cosa ha combinato questa volta la moglie del principe Harry d’Inghilterra? La Cohen avrebe dovuto guidare in ogni passo la new entry in famiglia ma sembra che con il suo caratterino sia già stanca di ricevere lezioni.

Dopo Melissa Toubati anche lei andrà via? Di certo potrà farlo solo dopo la nascita del royal baby.

Se davvero ci saranno le dimissioni sarà un duro colpo per tutti, la conferma che i pettegolezzi sono tutti reali.