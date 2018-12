Oroscopo Paolo Fox 2019 tutti i segni: anno di rotture

Con l’oroscopo di Paolo Fox del 2019 possiamo scoprire come sarà il nuovo anno di tutti i segni zodiacali. A quanto pare ci aspetta un anno di rotture, che però non riguarderanno proprio tutti i segni. Qualcuno si salverà, qualcun altro no. Lo ha detto Paolo Fox nel corso di un’intervista al Corriere della Sera. In molti si spaventeranno ma niente paura, scopriamo prima se il vostro segno zodiacale fa parte dei segni più o meno fortunati in amore nel 2019. Ecco le previsioni per il prossimo anno.

OROSCOPO PAOLO FOX 2019, ANNO DI ROTTURE IN AMORE MA NON PER TUTTI

ARIETE – Il senso di precarietà di questo momento tenderà a scomparire nel 2019 perché non si dovrà più faticare per ottenere ciò che si vuole. Non arrivano dunque ancora conferme a lunga scadenza. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 2019, per questo segno si tratta di un anno liberatorio e fatto di progetti.

TORO – L’ottimismo non manca a questo segno nel 2019. Giove non sarà più in opposizione e l’assetto finanziario sarà davvero buono. In amore non sono previste rotture, ma la vita di coppia ripartirà con il piede giusto.

GEMELLI – Questo segno ha delle ottime prospettive per il 2019 soprattutto dal punto di vista professionale.

Dunque si può iniziare a guardare lontano cercando di raggiungere gli obiettivi sperati. In amore resisteranno le storie molto importanti mentre le altre sono destinate a finire.

CANCRO – All’inizio del nuovo anno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 2019, questo segno vivrà in uno stato di incertezza. Può esserci qualche discussione se un capo si oppone alle idee dei nati sotto questo segno.

Insomma, la tolleranza non sarà contemplata.

LEONE – Non mancherà il successo nel 2019 e questo è uno dei segni più forti nell’arco del prossimo anno. Si troverà anche una buona stabilità amorosa e dunque nessuna rottura è prevista.

VERGINE – I nati sotto questo segno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 2019, devono stare attenti alle spese. A fine anno però arrivano delle notizie molto positive.

BILANCIA – Questo segno potrebbe vivere qualche rottura. Infatti i dubbi che sono nati negli ultimi mesi del 2018 andranno avanti anche nel nuovo anno portando ad alcuni cambiamenti in estate.

SCORPIONE – Questo segno deve stare attento dal punto di vista economico secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 2019. Un trasferimento nel lavoro può portare al riconoscimento del proprio valore.

SAGITTARIO – Chi ha un’età compresa tra i 30 e i 50 anni vivrà, più degli altri, un anno di grandi trasformazioni. Ci si potrà rimettere in gioco uscendo da alcuni schemi prefissati.

CAPRICORNO – Nel corso del novo anno si consiglia di avere un atteggiamento non solo positivo, ma anche propositivo. Si può ottenere ciò che si vuole diventando protagonisti.

ACQUARIO – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 2019, questo segno può riuscire a realizzare qualche desiderio. Le esperienze del passato possono dare la spinta giusta in questo senso.

PESCI – Bisogna sfruttare tutte le occasioni che arrivano in questo 2019. Le basi sono state messe nel corso del 2018. La complicità di Saturno aiuta a vincere anche sfide molto difficili.