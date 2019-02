Vergine, oroscopo Paolo Fox marzo 2019: quali sono le previsioni per questo mese?

Con l’oroscopo di Paolo Fox scopriamo come sarà il mese di marzo 2019 per i nati sotto il segno della vergine. In amore rimane un po’ di diffidenza a buttarsi in situazioni nuove. Nel lavoro può esserci la voglia di cambiare ma bisogna tenere i piedi saldi a terra. La salute è caratterizzata da stanchezza e stress. PER LEGGERE L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DELLA VERGINE DEL 2019, CLICCA QUI.

L’OROSCOPO DI MARZO 2019 DEI NATI SOTTO IL SEGNO DELLA VERGINE, TUTTE LE PREVISIONI DI PAOLO FOX SU AMORE, LAVORO E SALUTE

AMORE – I sentimenti vengono dopo il lavoro per la vergine, a almeno in questo periodo. Il cielo non è dunque l’ideale in amore ma i conflitti vengono in parte accantonati. Chi da tempo non si butta in amore, continuerà ad esitare anche in questo periodo dell’anno. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, questo riguarderà soprattutto chi si è separato. I nati sotto il segno della vergine che si trovano in questa situazione, tendono ad essere molto diffidenti, in particolar modo le donne. Qualche preoccupazione, riguardante soprattutto la casa, può interessare invece chi è in coppia. Potrà essere superata se la persona che si ha di fianco condivide le questioni e aiuta a ritrovare il sereno.

Intorno al 6 e al 13 attenzione alla polemica. Un po’ di nervosismo e di stanchezza possono farsi sentire anche senza mettere in discussione un amore.

LAVORO – In ambito lavorativo iniziano a trovare una soluzione delle questioni lavorative o delle vertenze che sono state aperte nel 2018.

A marzo 2019 la vergine non è ancora tranquilla se ha dovuto abbandonare un’attività ma la situazione migliorerà nella seconda metà di questo anno. Chi lavora da molto tempo nella stessa azienda, potrebbe avere la voglia di fare cose nuove. Attenzione in questo caso a non lasciare una cosa sicura per qualcosa che non si sa come può andare a finire. Saturno e Marte sono in aspetto molto positivo e dunque, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, questo mese sarà interessante. Anche Urano torna favorevole dopo un periodo di retrocessione e dona molta forza. Chi nel corso dell’anno scorso ha ricevuto un premio o un nuovo incarico, può sentirsi un po’ sotto pressione. Possono esserci collaborazioni part-time per chi invece ha avuto problemi o ha perso il lavoro.

SALUTE – Per la vergine il mese di marzo 2019 può essere caratterizzato da turbamenti e tensione. Dunque non mancano stress e stanchezza psicologica, soprattutto nella parte centrale del mese. Secondo Paolo Fox bisogna evitare di strafare. Chi ha iniziato una terapia nel 2018 può vedere dei risultati.