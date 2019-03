Il presunto figlio segreto di Carlo e Camilla, la somiglianza fa tremare gli eredi al trono (Foto)

La royal family inglese trema, il presunto figlio segreto del principe Carlo e di Camilla Parker Bowles ha un’incredibile somiglianza con la coppia, soprattutto con quella che si dice potrebbe essere la sua vera madre (foto). William ed Harry hanno quindi un fratello segreto? Più di tutto a spaventare tutti è la data di nascita di questo ipotetico figlio, sarebbe il primogenito di Carlo e quindi ipoteticamente l’erede al trono. Il suo nome è Simon Charles Dorante-Day, ha 53 anni e vive in Australia. E’ sul suo profilo Facebook che l’uomo ribadisce di continuo di essere il figlio illegittimo di Carlo e Camilla e di recente ha mostrato l’evidente somiglianza. Magari è solo un caso e poi quella è una foto di tanti anni foto, scatto paragonato anche a una foto del principe William, altra somiglianza. Possibile che il principe Carlo d’Inghilterra e Camilla abbiano concepito un figlio tanti anni fa?

LA FOTO DEL PRESUNTO FIGLIO SEGRETO DEL PRINCIPE CARLO E CAMILLA

Simon sostiene che il concepimento sia avvenuto quando la coppia viveva la relazione clandestina di cui si è sempre parlato e che poi è stato dato in adozione, perché i suoi presunti genitori sarebbero stati davvero giovanissimi.

Verità o menzogna di certo è una notizia che sta facendo il giro del web e l’uomo dall’Australia chiede di fare il test del Dna. Ha anche aggiunto che anche Lady Diana era a conoscenza della sua esistenza. Ha anche confidato che quando era piccolo qualcuno gli diceva che somigliava molto a sua madre che solo dopo ha capito che non si riferivano alla madre adottiva. Al momento tutto tace da Buckingham Palace ma di certo la notizia non fa piacere a nessuno. La Regina Elisabetta e chiunque altro resteranno di certo in silenzio ed è probabile che tutto finisca senza una spiegazione.