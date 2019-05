Cancro, oroscopo Paolo Fox giugno 2019: ecco cosa succederà secondo le stelle

Cosa succederà ai nati sotto il segno del cancro nel corso del mese di giugno 2019? Lo scopriamo grazie all’oroscopo di Paolo Fox su amore, lavoro e salute. In amore la situazione migliora rispetto ai mesi precedenti. Nel lavoro le cose migliorano grazie al transito di alcuni pianeti nel segno. La salute migliora grazie a Marte. PER LEGGERE L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DEL 2019 DEL CANCRO, CLICCA QUI.

L’OROSCOPO DI GIUGNO 2019 DEL CANCRO: LE PREVISIONI DI PAOLO FOX SU AMORE, LAVORO E SALUTE

AMORE – Nei sentimenti coloro che son riusciti a superare i problemi dei mesi precedenti ne escono più forti. Il cancro può vivere un momento interessante anche per quanto riguarda i nuovi incontri. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, a giugno 2019 i nati sotto questo segno che sono single possono dedicarsi al divertimento più che ad impegnarsi per la vita. Meglio non perdere tempo con chi non merita. Il segno con cui si può instaurare un’intesa interessante è sicuramente l’acquario. Invece con il capricorno può esserci qualche tensione, comunque superabile. Con i pesci si può trovare finalmente una tregua. Giugno 2019 sarà un mese decisivo per i nati sotto il segno del cancro che vivono un rapporto in crisi. Dal 21 del mese il Sole entra nel segno e regala delle belle emozioni.

LAVORO – In ambito lavorativo è un mese molto particolare. Nel segno del cancro transitano diversi pianeti, tra cui Mercurio dal 4, mentre Marte è già presente. Dal 21 di questo mese, arriva anche il Sole. Dunque possono arrivare delle chiamate positive o comunque si possono trovare delle soluzioni. Chi ha voglia di cambiare gruppo di lavoro o ruolo, può ottenere delle risposte. Chi invece cerca di mettersi in proprio per lavorare senza avere intorno persone che non sono gradite, può ottenere quello che desidera. Insomma, secondo l’oroscopo di Paolo Fox è sicuramente un cielo interessante per il cancro. L’unica nota negativa è Saturno in opposizione ma si può lavorare per superare i propri limiti. Attenzione alle discussioni che nascono tra il 18 e il 26 di questo mese.

SALUTE – Per quanto riguarda la salute, il cancro vive una sensazione di benessere e di liberazione. Questo dipende dalla presenza di Marte. A giugno 2019, secondo Paolo Fox, sono stimolati i ragionamenti positivi grazie a Mercurio. In più, l’incontro con la Luna tra il 4 e il 5 di questo mese, può favorire l’inizio di cure. Bisogna però stare alla larga dallo stress. Meglio organizzare un’estate tranquilla e non troppo frenetica.