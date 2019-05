Kate Middleton indossa l’abito verde più bello il giorno del compleanno di Charlotte (Foto)

Kate Middleton adora il verde e nel giorno del quarto compleanno della figlia Charlotte ha scelto ancora una volta l’eleganza (foto). Non è l’abito per la festa della principessina d’Inghilterra, perché nel giorno del suo compleanno la sua mamma trova il tempo per dedicarsi ai bambini meno fortunati. In verde smeraldo e con il sorriso rassicurante delle mamme, Kate Middleton ha fatto visita ai piccoli e alle loro famiglie al centro nazionale Anna Freud a Londra. E’ una struttura che si occupa di ricerca scientifica e trattamento dei disturbi psicologici e psichiatrici infantili attraverso la psicoterapia e la psicoanalisi. Come sempre la duchessa di Cambridge in queste occasioni non manca mai e il colore scelto immaginiamo non sia un caso. Per la moglie del principe William d’Inghilterra il verde è spesso la scelta giusta ma soprattutto per lei è giusto indossare gli stessi abiti più volte. Non si smentisce la Middleton, il suo abito l’abbiamo visto già tante volte.

KATE MIDDLETON CON UNO DEI SUOI ABITI PREFERITI

Un abito riciclato ma non per caso né per staccarsi dall’immagine di spendacciona di sua cognata Meghan Markle, lei questo vestito l’ha già indossato una decina di volte. Il colore è perfetto, il modello le dona molto e sembra anche un outfit comodo.

E’ il solito abito riciclato ma non ci stanchiamo mai di ammirarla. Capelli sciolti, sorriso e risate, accessori che potrebbe abbinare con qualunque altro colore e l’eleganza e la sicurezza che si richiede alla moglie del futuro re d’Inghilterra. Sono disarmanti la solarità e la semplicità che mostra quando viene fotografata accanto ai bambini, per loro appare sempre spensierata. Chissà se ha già fatto visita ad Harry e Meghan Markle, il nipotino dovrebbe già essere nato e coccolato tra le braccia della mamma. Attendiamo come sempre che la notizia della nascita sia ufficiale.