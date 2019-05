Bilancia, oroscopo Paolo Fox giugno 2019: cosa ci dicono le stelle?

Cosa ci dicono le stelle della bilancia per quanto riguarda il mese di giugno 2019? Nessuno meglio di Paolo Fox, con il suo oroscopo, può rivelarci quali sono le previsioni per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la salute. In amore le coppie forti non hanno nulla da temere in questo periodo dell’anno. Nel lavoro si può concludere un buon affare a giugno e si può pretendere la firma di un contratto. La salute non è al massimo a causa dell’opposizione tra Saturno e Mercurio, ma Giove protegge i nati sotto il segno della bilancia. Per leggere l’oroscopo di Paolo Fox del 2019 della bilancia, clicca qui.

L’OROSCOPO DELLA BILANCIA DI PAOLO FOX PER IL MESE DI GIUGNO 2019: ECCO COSA SUCCEDERA’ IN AMORE, LAVORO E SALUTE

AMORE – I nati sotto il segno della bilancia che vivono una relazione stabile e basata su sentimenti forti, non devono temere nulla. Si rischia però di creare alcuni disagi con il partner a causa dei problemi di lavoro che inevitabilmente ci si porta a casa. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del mese di giugno 2019, questo segno deve evitare di stare in silenzio per non creare una distanza incolmabile con l’altro. Alcune coppie devono invece far fronte a problemi che riguardano la casa, oppure una separazione che ancora non è stata conclusa. Attenzione a tenere le cose sotto controllo, soprattutto nel caso di situazioni legali aperte. I nati sotto il segno della bilancia che non sono soddisfatti, potrebbero dare un ultimatum all’altro: ora si vogliono delle risposte certe.

LAVORO – Nel lavoro la bilancia può concludere un buon affare nel corso del mese di giugno 2019. Questo vale anche per chi vuole farsi notare o firmare un contratto. E’ ora di pretendere delle conferme. E’ possibile cogliere delle occasioni al volo in questo periodo dell’anno, in vista degli ultimi mesi del 2019 che saranno più difficoltosi. Se la prima parte di questo anno non è stata delle migliori, è importante non lasciarsi buttare giù da quanto successo e reagire. Non si esclude un cambiamento di un contratto o di società, che porti però ad un paio anni di sicurezza nel lavoro. Si sconsiglia di fare delle scelte avventate. Paolo Fox parla anche dei soldi, e bisogna stare attenti alle spese nei giorni 11, 12, 18 e 19 giugno.

SALUTE – Saturno e Mercurio sono in opposizione e questo influisce sulla salute della bilancia. Possono esserci delle conseguenze dal punto di vista psico-fisico. Per fortuna, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, Giove protegge questo segno a giugno 2019. Dunque non ci saranno delle ripercussioni pesanti.