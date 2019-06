Sagittario, oroscopo Paolo Fox luglio 2019: quali sono le previsioni?

Come andranno le cose ai nati sotto il segno del sagittario nel corso del mese di luglio 2019? Ce lo dice Paolo Fox con il suo oroscopo del 2019 su amore, lavoro e salute. In amore può nascere qualcosa di bello e duraturo, e si possono fare incontri importanti. Il lavoro può essere favorito dalla presenza dei pianeti nel segno nella seconda parte di questo mese. Dal punto di vista della salute, le cure che iniziano ora sono favorite. Per leggere l’oroscopo del 2019 di Paolo Fox del sagittario, clicca qui.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DI LUGLIO 2019 DEL SAGITTARIO: QUALI SONO LE PREVISIONI SU AMORE, LAVORO E SALUTE

AMORE – Gli amori che nascono o proseguono in questo mese di luglio 2019, possono rivelarsi importanti per il futuro del sagittario. Paolo Fox, con il suo oroscopo, consiglia ai nati sotto questo segno di organizzare delle vacanze in posti in cui è possibile fare nuove conoscenze. Chi è stato solo per diverso tempo, può vivere belle emozioni grazie ad un’avventura. Meglio però rivolgersi su qualcosa di nuovo. Infatti pensare che qualcuno possa cambiare, può essere deleterio. Il cielo è caratterizzato da transiti molto importanti, che portano una grande carica emotiva. Dopo il 23 del mese dunque si potrà vivere qualcosa di forte. E’ il mese giusto anche per matrimoni e convivenze, ma anche per ritrovare l’intimità con il partner.

LAVORO – In questo ambito le trattative potrebbero già essersi concluse nei due mesi precedenti. Chi però arriva in ritardo, può ancora recuperare a luglio 2019. I nati sotto il segno del sagittario potranno contare su un cielo positivo nella seconda metà di questo mese. Paolo Fox ci fa sapere che Giove, Marte e Sole diventano favorevoli. Il mese di luglio è caratterizzato da alcune occasioni. Avvalendosi della consulenza di un esperto, si potranno risolvere anche delle questioni di carattere legale. Non è escluso che qualcuno possa decidere di cambiare lavoro. I commercianti che vogliono fare una piccola compravendita, sono favoriti. Buone occasioni si presentano intorno al 18 di questo mese. E’ un buon periodo per gli studenti, per i quali gli esami sono favoriti.

SALUTE – Dal punto di vista della salute, Paolo Fox con il suo oroscopo fa sapere che la forma fisica è ancora in una fase di recupero. I nati sotto il segno del sagittario che iniziano una cura ora, possono ottenere dei buoni risultati. A luglio dunque torna un po’ di forza, già dal 5 del mese. La forma fisica può migliorare. Le vacanze per fortuna saranno gradevoli.