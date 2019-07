Harry e Meghan avranno solo due figli: la rivelazione del duca del Sussex

Le voci di una possibile gravidanza di Kate Middleton rimbalzano da un sito all’altro nel Regno Unito mentre invece, a parlare di quelli che sono i progetti concreti della coppia, ci pensa Harry. Ovviamente non parla della famiglia di suo fratello William ma di quello che sarà il suo futuro al fianco di Meghan Markle a Archie. Pare proprio che il duca del Sussex e sua moglie abbiano le idee chiare su quello che sarà il futuro della loro famiglia. Quanti bambini ci sono nei piani dei duchi del Sussex ? Lo ha rivelato Harry, senza troppi giri di parole, in una intervista che sarà pubblicata sul numero di Vogue UK di settembre.

HARRY E MEGHAN QUANTI FIGLI SOGNANO DI AVERE? ARRIVA LA RISPOSTA DEL DUCA

“Penso che anche grazie alle persone che ho incontrato e ai posti che ho avuto la fortuna di visitare, ho sempre amato la natura ed ho sempre voluto preservarla, anche prima di avere un figlio o di sperare di averne… Al massimo due!” ha detto. Una motivazione quindi molto particolare quella che Harry ha indicato. Del resto si sa che lui e Meghan hanno dei modi di pensare molto diversi da quelli degli altri componenti della famiglia reale. Qualche giorno fa ad esempio rimbalzava da un sito all’altro la notizia secondo la quale Meghan avrebbe fatto molto arrabbiare la regina scegliendo per Archie una alimentazione vegana. Insomma Harry e Meghan vanno per la loro strada e forse nessuno si aspettava che il figlio di Carlo parlasse pubblicamente di questo aspetto della sua vita con l’ex attrice.

Harry ha paragonato gli esseri umani a delle rane, che nuotano in un universo che sarebbe una sorta di stagno, che è in una situazione di ebollizione. Proprio per questo motivo lui e Meghan hanno deciso che due figli sono il numero perfetto! “Noi abbiamo preso in prestito il Pianeta, da esseri intelligenti ed evoluti quali si suppone che siamo, dovremmo essere in grado di lasciare qualcosa di meglio alle generazioni future” ha spiegato Harry.