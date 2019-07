Stefano De Martino imita le influencer e il video è tutto da ridere (Foto)

Siamo circondati dalle influencer e l’imitazione di Stefano De Martino che su Instagram ha voluto prendere in giro un po’ tutte, magari compresa sua cognata Cecilia Rodriguez, scatena risate che anche lui a stento trattiene (foto). E’ in vacanza con Belen il bellissimo Stefano che in bagno magari proprio mentre doveva lavarsi in denti ha avuto la geniale idea di proporre nelle sue IG Stories alcuni video da influencer. Le immagini e le proposte delle sempre più numerose vip o meno vip che ci suggeriscono prodotti e sconti con il loro codice le conosciamo bene, tante volte ci capita di vederle all’opera e il metodo è un po’ sempre lo stesso. C’è chi adora i primi piani, chi preferisce fare video camminando, chi abbassa il tono della voce, chi esplode con l’entusiasmo e chi si mostra nella quotidianità, con o senza trucco. Ognuno ha la propria personalità che inserisce da influencer più o meno esperta. Stefano De Martino le batte tutte, almeno fino a quando gli scappa da ridere e ferma le immagini.

STEFANO DE MARTINO E IL DENTIFRICIO SULLA PELLE, RISATE ASSICURATE

Il conduttore e ballerino campano si scatena davanti allo specchio, vuole rivelare i suoi segreti di bellezza, proprio come fanno le influencer. La gag è un vero spasso, fa il verso a chi sui social promuove i prodotti, guadagna un bel po’ di soldi semplicemente consigliando questo o quello ma ovviamente dopo aver raggiunto un alto numero di follower. E’ uno dei tanti lavori arrivati grazie ai social ma a volte si esagera.





Infatti, Stefano De Martino esagera e prende in giro, in bagno serio dice: “Sono qui in bagno dove solitamente mi trucco prima di uscire e voglio svelare solo a voi, cari follower, i miei segreti di bellezza”. Poi prosegue: “Allora partiamo da una cosa che per me è fondamentale che per me è il dentifricio. Il dentifricio perché non che io ci faccia il solito uso, quello che fanno tutti, si lavano i denti. Io lo metto così, prima di uscire”. Due striscette sulle guance e promette che la pelle profumerà poi non trattiene più la risata e conclude con il finto codice sconto e anche con una bella fascia rosa tra i capelli.