Kate Middleton va a messa con la regina Elisabetta, è sempre lei la preferita (Foto)

Ancora una volta accanto alla regina Elisabetta, non c’è dubbio che Kate Middleton sia la preferita della sovrana inglese (foto). Anche questa volta la regina ha voluto la moglie di suo nipote William al suo fianco per la messa mentre non c’era nessuna traccia di Harry e Meghan Markle. Per la più giovane delle due coppie reali inglese proseguono le polemiche, soprattutto dopo le foto su quella che sarebbe la villa che hanno affittato per le vacanze a Ibiza. La regina Elisabetta è nella residenza estiva inglese, a Balmoral, è lì che sta trascorrendo le sue vacanze ed è da lì che ancora una volta ha mostrato che è la Middleton la sua preferita. In questo modo la sovrana inglese ha spazzato via tutte le polemiche e per un po’ ha fatto dimenticare l’atteggiamento di Harry e Meghan che non piace a tutti. C’è chi adora i duchi del Sussex e chi non approva il loro modo di vivere così lontano dal protocollo reale inglese. Soprattutto sembra che i sudditi inglesi non gradiscano tanta riservatezza sul piccolo Archie.

KATE MIDDLETON ACCANTO ALLA REGINA ELISABETTA PER LA MESSA A BALMORAL

Sono arrivati in tanti a Balmoral per la messa e Kate era seduta accanto alla regina in auto, William invece accanto all’autista. Carlo e Camilla in un’altra auto guidata dal principe e poi tutti gli altri. Con Kate e William anche i figli George, Charlotte e Louis, sono tutti e cinque arrivati con un normale volo di linea low cost. Uno schiaffo morale non da poco per Harry e Meghan appena finiti nel ciclone proprio per l’uso di un jet privato e per le vacanze sa sogno.

La differenza tra le due coppie è evidente da tempo, soprattutto dopo il matrimonio del principe con l’ex attrice americana. Come sempre non possiamo non. Notare il look delizioso della regina Elisabetta, i colori che continua a scegliere sempre così vivaci.