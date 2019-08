Toro, oroscopo Paolo Fox ottobre 2019: ecco cosa succederá

Cosa succederà a ottobre 2019 ai nati sotto il segno del toro? Lo scopriamo grazie all’oroscopo di Paolo Fox che prende in considerazione l’amore, il lavoro e la salute. In amore attenzione a non riversare le tensioni maturate in ambito lavorativo. Nel lavoro possono esserci divergenze e anche qualche spesa di troppo. La salute non è al top quindi è meglio cercare di non strafare. PER LEGGERE L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DEL 2019 DEL TORO, CLICCA QUI.

L’OROSCOPO DEL TORO DI OTTOBRE 2019 DI PAOLO FOX: ECCO COSA SUCCEDERA’ IN AMORE, LAVORO E SALUTE SECONDO LE STELLE

AMORE – I sentimenti sono influenzati dalle tensioni nel lavoro. Il toro, in questo periodo dell’anno, non è molto combattivo in amore. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, questa situazione riguarda anche coloro che nell’ultimo periodo hanno fatto un passo importante. Alcuni nati sotto questo segno, a ottobre 2019, sentono che qualcosa non va. Il mese di ottobre è un banco di prova per le coppie che sono in crisi, in quanto molte cose saranno in discussione. Il toro ha bisogno di affetto ma non viene soddisfatto dalla persona che ha accanto. Chi è solo ha invece difficoltà a vivere un nuovo amore perché ancora legato al passato. Possono esserci anche delle delusioni, perché una persona non viene considerata all’altezza delle proprie aspettative. Meglio far passare questo mese prima di prendere decisioni definitive.





LAVORO – In ambito lavorativo può esserci qualche spesa in più per i nati sotto il segno del toro. Ottobre 2019 è un mese in cui possono presentarsi divergenze con il proprio gruppo di lavoro. Paolo Fox, con il suo oroscopo, invita il toro a prendere atto della sua testardaggine e la tensione sorge se le persone che si hanno di fianco sono altrettanto testarde. L’agitazione può farsi sentire soprattutto intorno al 15 di questo mese. I nati sotto questo segno sentono di dover cambiare direzione, e dal 14 al 20 si sentirà forte questo senso di ribellione. Per fortuna, nonostante le agitazioni previste a ottobre 2019, tutto quello che è stato costruito nell’ultimo periodo rimarrà intatto. Chi ha il posto di lavoro a rischio dovrà combattere, ma secondo le stelle riuscirà a spuntarla.

SALUTE – Dal punto di vista della salute a ottobre 2019 il toro deve cercare di starsene tranquillo e di non strafare. La parte centrale di questo mese, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, va tenuta sott’occhio evitando situazioni di disagio. Bisogna curare l’alimentazione. E’ un mese di agitazione e stanchezza.