Sagittario, oroscopo Paolo Fox ottobre 2019: cosa ci dicono le stelle?

Cosa ci dicono le stelle del sagittario per il mese di ottobre 2019? Ecco che possiamo scoprirlo grazie all’oroscopo di Paolo Fox su amore, lavoro e salute. In amore è un momento in cui la passione sarà difficile da arginare e bisogna aprire il proprio cuore. Nel lavoro arrivano delle soddisfazioni e sono favoriti soprattutto giovani e studenti. La salute migliora grazie al buon aspetto dei pianeti. Per leggere l’oroscopo del 2019 di Paolo Fox del sagittario, clicca qui.

L’OROSCOPO DEL SAGITTARIO DI OTTOBRE 2019 DI PAOLO FOX: COSA ACCADRA’ IN AMORE, LAVORO E SALUTE

AMORE – In amore il sagittario deve liberare il proprio cuore se c’è una persona a cui si pensa spesso. In estate Venere è stata favorevole ma ora è neutrale. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, qualcuno potrebbe aver fatto un incontro importante e va coltivata questa conoscenza. Chi è in coppia ha delle occasioni per parlare del proprio futuro, di fare progetti a lungo termine con il partner. Negli ultimi sei mesi qualcosa può essere cambiato. Coloro che vogliono trovare l’amore potranno fare un incontro anche a ottobre 2019. Dunque bisogna buttarsi e non chiudersi in se stessi. In questo momento per il sagittario arriva una grande carica passionale talvolta incontenibile. Bisogna lasciarsi andare all’amore e alla passione, senza frenarsi per la paura di sbagliare o di soffrire.





LAVORO – Nel lavoro il mese di ottobre 2019 inizia con una certa determinazione per il sagittario. Si torna in carreggiata se qualcosa è cambiato negli ultimi mesi, in vista di un 2020 in cui si può mettere a frutto tutta l’esperienza maturata. Alcuni potranno puntare su un affare favorevole. Il 14 del mese è il momento ideale per parlare con qualcuno che può avere un ruolo di rilievo nel proprio futuro. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, i giovani sono favoriti da questo cielo, se cercano qualcosa di più. I laureati, che sono preparati, possono avere delle possibilità per farsi valere ottenendo anche incarichi di un certo tipo. Gli studenti si faranno notare in positivo in questo mese. Sono favoriti i viaggi e i contatti in altre città. Non mancheranno i contatti nell’arco di questo mese.

SALUTE – Per fortuna in questi ultimi mesi del 2019 ci sarà un recupero per il sagittario. Marte torna in aspetto favorevole e chi ha avuto dei fastidi a settembre, può capire da cosa derivano e combatterli. Dalla fine del mese di ottobre le cose migliorano ulteriormente secondo l’oroscopo di Paolo Fox.