Green Awards 2019, da Michelle Hunziker a Caterina Balivo gli abiti più belli sul red carpet (Foto)

Al Teatro alla Scala di Milano ieri sera i Green Awards 2019 hanno visto sfilare sul red carpet tanti volti noti, coppie bellissime come Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, Caterina Balivo e Guido Maria Brera, Simona Ventura e Giovanni Terzi ma anche Melissa Satta, Giulia Salemi, Marica Pellegrinelli e tante altre vip, tutte con abiti speciale come richiesto dall’evento. A Milano tutti impazziscono per la settimana della moda e arrivano gli Oscar della moda sostenibile. Iniziando da Michelle il suo red carpet è favoloso. Perfetto il suo abito rosso rubino in seta organica, ovviamente firmato Trussardi. La Hunziker aveva già confidato che avrebbe indossato un abito da principessa, un abito che Tomaso ha fatto creare per lei. Meravigliosa la showgirl e conduttrice con il suo nuovo look, la frangia. Non da meno suo marito elegantissimo come sempre in smoking.

LE BELLISSIME DEL MONDO DELLO SPETTACOLO AI GREEN AWARDS 2019 A MILANO

Un vero incanto Michelle con la sua gonna ampia e voluminosa e il corpetto con spacco centrale che esalta il décolleté, ma anche Caterina Balivo si è lasciata ammirare con il suo outfit blu, un abito creato da progetto Quid e realizzato presso l’impresa sociale Quid a Verona. Melissa Satta bellissima ma anche pronta con un messaggio forte “Noi non abbiamo un secondo pianeta” questa la scritta in inglese sul suo tubino lungo fino ai piedi pieno di paillettes.





Bellissima anche la coppia formata da Simona Ventura e Giovanni Terzi, così come Beatrice Valli e Marco Fantini. Tutta sola e in pink Giulia Salemi. Sembra però che sia l’abito di Marica Pellegrinelli ad avere attirato maggiormente l’attenzione; sarà magari anche per la sua nuova storia d’amore e per la sua bellezza ma ha davvero catalizzato l’attenzione. Nessuna passerella con Charley Vezza, bastava lei, che tra l’altro dopo la separazione da Eros Ramazzotti è sempre presente agli eventi moda.