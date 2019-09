Pesci, oroscopo Paolo Fox novembre 2019: quali sono le previsioni?

I nati sotto il segno dei pesci cosa devono aspettarsi dal mese di novembre 2019? Lo possiamo scoprire grazie all’oroscopo di Paolo Fox che prende in considerazione l’amore, il lavoro e la salute. In amore si può contare su un periodo rivoluzionario ma anche molto appagante dal punto di vista emotivo. Nel lavoro questo mese è molto importante e anticipa i buoni risultati del prossimo anno. La salute richiede un po’ di attenzione in più perché ci si sta sforzando molto. Per leggere l’oroscopo del 2019 di Paolo Fox dei pesci, clicca qui.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DEI PESCI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2019: ECCO QUALI SONO LE PREVISIONI SU AMORE, LAVORO E SALUTE

AMORE – Per quanto riguarda l’amore non bisogna più aspettare se ci si vuole dichiarare a qualcuno. Inoltre se si attende il via libera per un matrimonio, novembre 2019 è il momento giusto per ottenerlo. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox dei pesci, in questo periodo i nati sotto questo segno hanno una gran voglia di amare. Coloro che hanno subito un tradimento oppure che hanno tradito, non è escluso che decidano di chiudere una relazione e iniziarne un’altra. Secondo le stelle questo è un periodo di cambiamenti importanti ma che porta a una soddisfazione dal punto di vista emotivo. Una storia può essere resa ufficiale convolando a nozze e dal 26 è il periodo ideale per chi desidera avere figli. Intorno al 14 del mese attenzione però a discussioni in famiglia, anche legate ai soldi. Alcune coppie che vivono una crisi da tempo, possono decidere di dire basta.





LAVORO – In ambito lavorativo l’oroscopo di Paolo Fox ci fa sapere che il mese di novembre 2019 è importante. Infatti pone le basi per una situazione di grande forza che avrà inizio a partire dalla fine di questo anno. Ci si libera di situazioni problematiche del passato e dalle tensioni. Anche problemi burocratici si superano e si può ripartire. Si può finalmente fare ciò che si desidera da molto tempo. Torna a farsi sentire il tema della casa e del cambiamento, nonché di un trasferimento. Si preannuncia un 2020 ricco di risposte positive, anche per i giovani che possono iniziare ad affermarsi già da novembre. I pesci possono concludere una situazione nata nel 2018 relativa a un debito.

SALUTE – In questo ambito bisogna prestare maggiore attenzione alla forma fisica, visti gli sforzi degli ultimi tempi. Possono esserci dei malesseri passeggeri. I pesci, a novembre 2019, devono prestare particolare attenzione all’alimentazione.