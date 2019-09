Sagittario, oroscopo Paolo Fox novembre 2019: ecco quali sono le previsioni

Scopriamo quali sono le previsioni per i nati sotto il segno del sagittario secondo l’oroscopo di Paolo Fox di novembre 2019: cosa succederà in amore, lavoro e salute? In amore sono premiati coloro che si sono buttati in una relazione senza blocchi, mentre chi ha una storia può fare progetti importanti. Nel lavoro si può contare sull’aiuto di Venere e Giove, che regalano forza a questo segno. La salute va bene soprattutto nell’ultima parte del mese grazie al Sole nel segno. Per leggere l’oroscopo del 2019 di Paolo Fox del sagittario, clicca qui.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DI NOVEMBRE 2019 DEL SAGITTARIO: ECCO COSA SUCCEDERA’ IN AMORE, LAVORO E SALUTE

AMORE – In amore, come vi abbiamo anticipato, sono premiati coloro che hanno vissuto una relazione senza blocchi e remore. I nati sotto il segno del sagittario che sono convolati a nozze nel corso dell’estate, oppure che hanno iniziato la convivenza, possono fare progetti importanti. Giove inoltre favorisce la fertilità a novembre 2019. Chi si è separato può vivere un nuovo amore. L’oroscopo di Paolo Fox ci fa sapere che Venere è nel segno in questo periodo. Il 27 è una giornata molto favorevole per l’amore. Nessuno può fermare il sagittario in questo periodo. Ci si potrà addirittura togliere un sassolino dalla scarpa. A prestare attenzione sono coloro che hanno il piede in due scarpe perché Giove non protegge queste situazioni. Chi ha una storia nascosta dovrà dichiararla.





LAVORO – In ambito lavorativo Giove e Venere nel segno regalano un momento di forza. Anche il Sole arriva da venerdì 22. E’ un cielo importante per il sagittario che può mettersi in gioco e avere di più. I problemi di settembre sono ormai un ricordo. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, a novembre 2019 sono favoriti i nuovi progetti. Il sagittario può decidere del proprio destino. Alcuni potrebbero pensare di prendersi un momento di libertà per godersi la vita. I giovani però devono darsi da fare. Si rinnovano i progetti che sono partiti lo scorso anno e dunque le riconferme non dovrebbero mancare. Una giornata positiva è il 18 novembre 2019.

SALUTE – A partire dal 22 novembre 2019 la situazione è favorevole per i nati sotto il segno del sagittario. Il Sole infatti arriva nel segno e dona energia. Questo riscatta la prima parte del mese che è invece giù di tono, con agitazione, tensione e spossatezza. Chi ha avuto un calo fisico, ora saprà come farvi fronte. Dal 26 l’iscrizione a un corso di pilates, yoga o in palestra può essere positiva.