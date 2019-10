Letizia Ortiz così chic in rosa, ma le scarpe sono comode? (Foto)

E’ sempre bellissima Letizia Ortiz e per la parata militare del National Day a Madrid ha scelto un look romantico e chic indossando il rosa, raccogliendo i capelli (foto). Deliziose come lei le principesse Leonor e Sofia ma è la primogenita che sembra la sua fotocopia indossando lo stesso colore della mamma, il rosa. Abbiamo visto la regina Letizia di Spagna in tante versioni, look più audace, più sportivo, più o meno comodo e questa volta l’abito di Felipe Varela con maniche di voile e ricami è davvero il tocco che mancava nel suo guardaroba. Dallo spacco alle spalle scoperte, ma con il rosa più chic e romantico la scelta è ancora una volta molto apprezzata, ci chiediamo solose le scarpe siano comode. La moglie di Felipe di Spagna difficilmente rinuncia al tacchi alti, il re è molto alto, lei così piccola accanto a lui scendendo dai tacchi lo sarebbe ancora di più.

LE PREZIOSE SCARPE ROSA DI LETIZIA ORTIZ ALLA PARATA MILITARE

Un altro giorno speciale a Madrid per i reali spagnoli, l’occasione della parata militare è per ricordare il giorno in cui Cristoforo colombo approdò nelle Americhe. La famiglia è al completo e la principessa Leonor segue le orme della sua mamma. Tra poche settimane compirà 14 anni e sembra la copia della Ortiz vestendo di rosa. Per Sofia che ha 12 anni la scelta è l’azzurro ma sempre una tonalità molto romantica. Ballerine per le piccole e invece per l’ex giornalista le scarpe rosa di Steve Madden abbinate alla clutch Magrit.





Total pink per lei, anche gli orecchini, ma dopo avere osservato tutto, il dettaglio della scarpe con trasparenza che ferma il collo del piede ci preoccupa, sono comode sì o no? Il piccolo fuori programma poi ha dato modo alla regina di dimostrare ancora una volta la sua umanità. Il paracadutista che aveva il compito di portare una enorme bandiera spagnola ha sbagliato atterraggio. A causa del vento improvviso ha centrato un lampione. Un momento terribile ma ci ha pensato Letizia a consolarlo fermandosi a parlare con lui.