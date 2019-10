Claudio Lippi aggredito in strada, ha avuto paura finisse male (Foto)

Un brutto episodio per Claudio Lippi ma per fortuna non è accaduto niente di grave al noto conduttore che ha raccontato di essere stato aggredito (foto). Stava camminando per strada quando ha notato un uomo che gettava la spazzatura a terra invece che negli appositi cassonetti. Alla rivista Nuovo Claudio ha raccontato che era sua intenzione cercare di fare ragionare il signore, gli ha rivolto un rimprovero ma con i toni giusti, senza eccedere, non era certo sua intenzione discutere in strada. La risposta dell’uomo però è stata forte; ha riconosciuto Claudio Lippi e gli ha urlato: “Pensi di potermi dire qualcosa perché sei u volto tivù?”. Non è la risposta ad averlo messo in allarme ma un gesto, l’uomo ha infatti infilato una mano in tasca. A quel punto ha pensato che potesse dargli una coltellata.

CLAUDIO LIPPI CONFIDA CHE NON SI PUO’ PURTROPPO ESSERE OTTIMISTI

Le notizie di cronaca che ascoltiamo ogni giorno purtroppo ci riportano a tutto questo, è comprensibile ciò che ha temuto in quei momento il presentatore. Al settimanale ha commentato: “Non posso essere ottimista: la percezione della poco sicurezza e la realtà coincidono”. Sente anche di dovere dire altro, non è una questione d’età perché sono i ragazzi spesso a pagarne le conseguenze ma gli anziani sono di certo più fragili in tante occasioni. “Ormai ho superato i settant’anni […].Non mi piace la parola vecchio, ma sono sensibile a ciò che accade agli anziani. Le truffe, seguite spesso dalla violenza, ci ricordano la loro solitudine e la fragilità”.

Dopo quello scambio di battute in strada non ha certo avuto tempo per pensare tutto questo, si è allontanato, sapendo cosa poteva accadere. Tutto è finito nel migliore dei modi perché nessuno si è fatto male ma è un racconto che fa ugualmente capire che non c’è più sicurezza.





