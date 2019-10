Gemelli, oroscopo Paolo Fox dicembre 2019: cosa ci dicono le stelle?

Cosa ci dicono le stelle di dicembre 2019 per i nati sotto il segno dei gemelli? Scopriamo quali sono le previsioni con l’oroscopo di Paolo Fox su amore, lavoro e salute. In amore le cose vanno bene ma bisogna evitare le storie impossibili, chi è in coppia può fare un passo in più. Nel lavoro questo mese è di liberazione grazie a Giove che non sarà più in opposizione, e chi ha cambiato può sentirsi più sereno. La salute vede un buon recupero soprattutto nella seconda metà del mese, quando le cure sono favorite. PER LEGGERE L’ORSCOPO DI PAOLO FOX DEL 2019 DEI GEMELLI, CLICCA QUI.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DI DICEMBRE 2019 DEI GEMELLI: COSA SUCCEDERA’ IN AMORE, LAVORO E SALUTE

AMORE – In amore dal 20 dicembre 2019 le cose vanno decisamente bene. I gemelli devino però evitare le storie impossibili che possono portare a perdere tempo. Questo segno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, ha la tendenza di sognare in amore, e per questo può legarsi alle persone senza però essere davvero coinvolto. Per quanto riguarda la famiglia, i conti si sistemano. Chi ha avuto dei problemi con un ex può provare a mediare. Per quanto riguarda le festività, Natale va meglio di Capodanno. Chi inizia una relazione alla fine di questo mese di dicembre 2019, sappia che può diventare davvero importante. I gemelli in coppia potranno iniziare a pensare alla convivenza o al matrimonio. Sabato 28 e domenica 29 si può puntare sulle persone giuste. Chi vive una relazione basata sul sentimento, può dare vita a una fase di recupero.





LAVORO – Dal punto di vista del lavoro, per i gemelli, il mese di dicembre 2019 è liberatorio. Infatti dal giorno 2 Giove cessa di essere in opposizione. C’è dunque maggiore serenità anche per chi ha concluso qualcosa, e si può guardare al futuro tranquillamente. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, questo segno sarà appoggiato dalle stelle in ogni decisione. Si pongono le basi per una primavera positiva. Chi attende un riconoscimento o una buona occupazione, potrà ottenerli. I gemelli che hanno scelto di concludere qualcosa per iniziare altro, troveranno la loro strada.

SALUTE – Nella seconda metà del mese di dicembre 2019 i gemelli recuperano dal punto di vista fisico. La forma fisica migliora e si potranno superare fastidi e tensioni che vanno avanti da un po’. L’oroscopo di Paolo Fox consiglia vivamente di evitare le tensioni nei giorni 11, 12, 17 e 18 del mese. Invece, a partire dal 20 dicembre, le cure saranno favorite.