Meghan Markle incinta del secondo figlio, il commento dell’amica del cuore svela tutto? (Foto)

Meghan Markle è incinta del secondo figlio, dopo Archie arriva per Harry e Meghan un altro bellissimo bebé? Nessuna foto col pancino per l’ex attrice che ha convinto l’ormai quasi ex principe Harry a trasferirsi in Canada e a trasformare le loro vite ma ci sarebbe la rivelazione da parte della migliore amica. Lei è Misha Nonoo, famosa stilista ma la ricorderete anche perché Harry e Meghan lo scorso anno hanno partecipato al loro matrimonio. Sono molto amiche, lo sono da sempre, un legame iniziato ai tempi di Suits e durato nel tempo, anche dopo l’ingresso della Markle nella royal family e ancora di più forse oggi che la duchessa è più libera. La designer è incinta del suo primo figlio e nel corso di un’intervista rilasciata al Daily Mail avrebbe commentato che adesso che lei è in dolce attesa il suo rapporto con Meghan è diventato ancora più bello. Qual è il motivo di questa amicizia diventata ancora più forte?

LE PAROLE DI MISHA NONOO INTERPRETATE COME L’ANNUNCIO DI UNA NUOVA GRAVIDANZA PER MEGHAN MARKLE

In pratica le due amiche adesso possono scambiarsi tanti consigli sulla gravidanza perché entrambe stanno vivendo un momento magico. Per il gossip non c’è dubbio che Misha si riferisse a un’attuale gravidanza. Basta questo per anticipare che Meghan Markle è incinta per la seconda volta? Magari la stilista non ha precisato ma per lei era ovvio che parlasse di Archie e dell’esperienza già vissuta della sua amica.





C’è anche altro perché è da due settimane che si parla di secondo figlio in arrivo per Harry. Anche per questo la coppia sarebbe volata via a Vancouver, per vivere la seconda dolce attesa lontano da tutti e non con l’ansia della prima. L’intrusione dei media prosegue anche a distanza ma di certo è più semplice per Meghan sfuggire ai paparazzi scegliendo lei gli eventi a cui desidera partecipare. Attendiamo il seguito per scoprire se davvero alla Nonoo è sfuggita un’anticipazione così importante.