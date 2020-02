Kate Middleton cambia giacca e scarpe e passa dalla fattoria alla cucina (Foto)

Deliziosa Kate Middleton è riuscita a passare da un impegno a un altro passando da una fattoria con i bambini a una cucina e un altro incontro cambiando poche cose del suo abbigliamento e risultando perfetta (foto). La immaginiamo con il pranzo consumato in auto e il cambio veloce che prepara nella sua casa ma Kate Middleton riesce sempre a essere una vera regina Non sbaglia niente, non sbaglia un sorriso, un evento, non sbaglia un colpo e così si è presentata con i suoi pantaloni aderentissimi e gli stivali da cavallerizza alla visita ufficiale in Irlanda del Nord. Luogo dell’appuntamento una fattoria e lei come sempre chic anche con l’outfit più semplice e comodo. Elegante e bellissima tra gli animali, ha anche toccato un serpente e ovviamente si è divertita con i bambini. Un maglioncino colorato e sopra la giacca giusta per muoversi in una fattoria, la giacca ovviamente abbinata agli stivali.

KATE MIDDLETON SI ADATTA A TUTTE LE OCCASIONI

Dopo la visita nel centro di riabilitazione per i soldati con William e i suoceri, oggi è sola. Sorriso sempre sulle labbra ha concluso la sua visita e dopo poco era già pronta per un altro appuntamento. Vola in Scozia e ad Aberdeen la ritroviamo con lo stesso maglioncino, gli stessi pantaloni ma ha cambiato stivali e cappottino.









La duchessa di Cambridge così è anche pronta a cucinare, toglie il soprabito e basta solo un grembiule e sa già cosa deve fare mentre infila i guanti. Lo stile rimane lo stesso e il popolo inglese non può che apprezzarla. Il bar scelto per il nuovo incontro è gestito da una charity, dà lavoro ai bisognosi e lei è pronta a fare la sua parte. Non c’è dubbio che la futura regina d’Inghilterra sia la migliore testimonial per la royal family.

